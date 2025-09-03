Hisense nagrajen s šestimi nagradami EISA za zvok in sliko

Blagovna znamka Hisense je ponovno potrdila, da sodi v svetovni vrh zabavne elektronike. Na prestižnem tekmovanju EISA (Expert Imaging and Sound Association) so namreč izdelki Hisense letos prejeli šest nagrad — nagrajeni so trije televizorji, dva laserska projektorja in en zvočni sistem. Že štiri desetletja veljajo EISA nagrade kot ene najbolj referenčnih priznanj na področju potrošniške elektronike, vsako leto pa izberejo najbolj inovativne in tehnološko dovršene izdelke v šestih kategorijah.

Televizorji Hisense, ki izkušnjo gledanja dvignejo na novo raven

65-palčni televizor U8Q je prejel nagrado EISA PREMIUM MINI LED TV 2025–2026, 65-palčni televizor U7Q PRO je nagrajen kot EISA BEST BUY MINI LED TV 2025–2026, 100-palčni U7Q pa je imenovan kot EISA BEST GIANT TV 2025–2026. S pomočjo Mini LED tehnologije ti modeli televizorjev zagotavljajo najtemnejšo črnino in izjemno svetlost, kar vsako sličico oživi z izjemnim kontrastom. Natančen nadzor osvetlitve ozadja zagotavlja, da ne zamudite nobene podrobnosti, ne glede na to, kako svetel ali temen je prizor. Izjemen doprinos k sliki je tudi Hi-View AI Engine PRO, ki napredno umetno inteligenco izkorišča za optimizacijo kakovosti slike v realnem času in zagotavlja osupljive vizualne podobe z izboljšanimi barvami, kontrastom in jasnostjo. Nad temi televizorji bodo navdušeni tudi igralci videoiger. Način 165 Hz Game Mode Ultra namreč zagotavlja povsem novo izkušnjo igranja z izjemno gladkimi vizualnimi učinki, podprto z Multi-Channel Surround Sound – večkanalno zvočno izkušnjo, ki omogoča izpopolnjen, močen in jasen zvok. 100-palčni U7Q ima vgrajen še nizkotonski zvočnik za izrazito globok bas in natančno reprodukcijo nizkih frekvenc na pravem mestu.

Laserski projektorji Hisense: 4K jasnost tudi v velikanskem formatu

Projektorji postajajo vse pomembnejši zaradi svoje prenosljivosti, prilagodljivosti in vsestranske uporabe. M2 Pro Smart Mini Projektor, nagrajen kot EISA BEST FAMILY PROJECTOR 2025–2026, zagotavlja 4K AI jasnost, ki vsako slikovno točko prikaže z neprimerljivo ostrino in to na površini od 65 do 200 palcev – popolna izbira za projiciranje na steno v dnevni sobi, pisarni ali na velikem zaslonu na vrtu. 4K Smart Laser Cinema PX3-PRO pa je prejel nagrado EISA UST PROJECTOR 2025–2026, ki omogoča projekcijo vsebin v velikosti od 80 do 150 palcev. Ponaša se z revolucionarno tehnologijo LPU Hisense, ki omogoča realistične in natančne barve – te pa stopnjo višje dvigneta še funkciji Dolby Vision in Dolby Atmos. Poleg tega PX3-PRO brez težav sodeluje z Xbox igralnimi konzolami in zagotavlja najboljšo igralno izkušnjo v velikem formatu. Odlična zabava je zagotovljena!

Začutite odličnost prostorskega zvoka

Izkušnja kina ali koncerta kar v dnevni sobi? Da! Hisense HT SATURN Sound System, ki je prejel nagrado EISA WIRELESS SURROUND SYSTEM 2025–2026, sestavljajo štirje zvočniki in nizkotonski zvočnik. Vsi se povezujejo brezžično, kar vam daje popolno svobodo pri postavitvi. Zvok je operne kakovosti, saj je bil uglašen s strani svetovno znanih avdio strokovnjakov, hkrati pa funkcija Hi-Concerto omogoča združevanje TV zvoka in prostorskega zvoka za resnično poglobljeno avdio izkušnjo. Dolby Atmos in DTS:X pa zagotavljata neprimerljiv prostorski zvok v kinematografski kakovosti.

Brezžični zvočniki za resnično popolno avdio izkušnjo. Foto: Gorenje GSI

Nagrade EISA so še en dokaz stalne zavezanosti inovacijam in odličnosti v proizvodnji izdelkov Hisense, ki v domove po vsem svetu prinašajo vrhunsko, pristno in nepozabno izkušnjo zabave.



Hisense je ponosni prejemnik šestih EISA nagrad. Foto: Gorenje GSI

Naročnik oglasnega sporočila je GORENJE GSI.