Ko se je to zgodilo prvič, je Donald Trump ponorel. Zdaj se je spet.

Ameriški delodajalci so avgusta odprli 22.000 neto novih delovnih mest, kar je 57.000 manj kot julija in 53.000 manj od povprečja napovedi analitikov. Stopnja brezposelnosti se je zvišala za 0,1 odstotne točke na 4,3 odstotka, je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo. Ob julijski objavi slabih rezultatov je ameriški predsednik Donald Trump sicer pobesnel in odpustil direktorico statističnega oddelka ministrstva za delo ZDA.

Ministrstvo je ob tem podatke za junij, ki so sprva kazali na 14.000 neto novih delovnih mest, popravilo navzdol. Delodajalci so namreč pod črto ukinili 13.000 delovnih mest. Podatke za julij, ki so sprva kazali na 73.000 neto novih delovnih mest, pa je popravilo rahlo navzgor.

Težave jim povzroča prav Donald Trump

Podatki, ki jih analitiki obravnavajo kot enega pomembnejših gospodarskih kazalcev, po navedbah AFP potrjujejo ohlajanje ameriškega trga dela, h kateremu po navedbah analitikov precej prispeva ameriški predsednik Donald Trump s svojo nepredvidljivo trgovinsko politiko. Podjetja so zaradi nje v negotovosti in ne upajo na novo zaposlovati.

Težave na ameriškem trgu dela, ki se vlečejo že nekaj mesecev, bi lahko po ocenah analitikov ameriško centralno banko Federal Reserve prepričale v znižanje ključne obrestne mere, kar bi se zgodilo prvič letos. K temu jo že nekaj časa poziva tudi Trump, ki ji med drugim očita, da obresti namerno ohranja previsoke, da bi škodovala njegovi administraciji.

Jerome Powell, predsednik ameriške centralne banke, je že nekaj časa trn v peti Donalda Trumpa in redna tarča kritik ameriškega predsednika, ki ga je na položaj sicer imenoval sam med svojim prvim mandatom. Foto: Reuters

Ministrstvo za delo je obtožil prirejanja podatkov

Ob objavi podatkov o zaposlovanju za julij je Trump napadel tudi statistični oddelek ministrstva za delo. Očital mu je, da je poročilo priredilo z namenom očrnitve njega in republikance. Direktorico oddelka Eriko McEntarfer je odpustil in za njenega naslednika predlagal ekonomista konservativnega think-tanka Heritage Foundation E.J. Antonija.

Ob tokratni objavi podatkov o zaposlovanju je Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social z očitkom, da ni dovolj hitro znižal ključne obrestne mere, najprej kritiziral predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powella.

Analitiki so se zelo motili

Nespodbudni za trg dela so tudi v četrtek objavljeni podatki družbe ADP, da je zasebni sektor v ZDA avgusta ustvaril 54.000 neto novih delovnih mest, kar je bistveno manj od julija in od napovedi analitikov. Analitiki so pričakovali, da bo ADP poročal o 75.000 neto novih delovnih mestih, potem ko jih je bilo julija 106.000.