Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
5. 9. 2025,
18.55

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46

Natisni članek

Natisni članek
Jerome Powell zaposlovanje ZDA Donald Trump

Petek, 5. 9. 2025, 18.55

57 minut

Ko se je to zgodilo prvič, je Donald Trump ponorel. Zdaj se je spet.

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46
Donald Trump | Donald Trump nima rad podatkov, ki so v nasprotju z njegovimi obljubami, da se bosta v ZDA kmalu cedila med in mleko. | Foto Guliverimage

Donald Trump nima rad podatkov, ki so v nasprotju z njegovimi obljubami, da se bosta v ZDA kmalu cedila med in mleko.

Foto: Guliverimage

Ameriški delodajalci so avgusta odprli 22.000 neto novih delovnih mest, kar je 57.000 manj kot julija in 53.000 manj od povprečja napovedi analitikov. Stopnja brezposelnosti se je zvišala za 0,1 odstotne točke na 4,3 odstotka, je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo. Ob julijski objavi slabih rezultatov je ameriški predsednik Donald Trump sicer pobesnel in odpustil direktorico statističnega oddelka ministrstva za delo ZDA.

Ministrstvo je ob tem podatke za junij, ki so sprva kazali na 14.000 neto novih delovnih mest, popravilo navzdol. Delodajalci so namreč pod črto ukinili 13.000 delovnih mest. Podatke za julij, ki so sprva kazali na 73.000 neto novih delovnih mest, pa je popravilo rahlo navzgor.

Težave jim povzroča prav Donald Trump

Podatki, ki jih analitiki obravnavajo kot enega pomembnejših gospodarskih kazalcev, po navedbah AFP potrjujejo ohlajanje ameriškega trga dela, h kateremu po navedbah analitikov precej prispeva ameriški predsednik Donald Trump s svojo nepredvidljivo trgovinsko politiko. Podjetja so zaradi nje v negotovosti in ne upajo na novo zaposlovati.

Mitch McConnell, Donald Trump
Novice Zlovešče svarilo iz ZDA: Tako nevarno ni bilo že od druge svetovne vojne

Težave na ameriškem trgu dela, ki se vlečejo že nekaj mesecev, bi lahko po ocenah analitikov ameriško centralno banko Federal Reserve prepričale v znižanje ključne obrestne mere, kar bi se zgodilo prvič letos. K temu jo že nekaj časa poziva tudi Trump, ki ji med drugim očita, da obresti namerno ohranja previsoke, da bi škodovala njegovi administraciji.

Jerome Powell, predsednik ameriške centralne banke, je že nekaj časa trn v peti Donalda Trumpa in redna tarča kritik ameriškega predsednika, ki ga je na položaj sicer imenoval sam med svojim prvim mandatom. | Foto: Reuters Jerome Powell, predsednik ameriške centralne banke, je že nekaj časa trn v peti Donalda Trumpa in redna tarča kritik ameriškega predsednika, ki ga je na položaj sicer imenoval sam med svojim prvim mandatom. Foto: Reuters

Ministrstvo za delo je obtožil prirejanja podatkov

Ob objavi podatkov o zaposlovanju za julij je Trump napadel tudi statistični oddelek ministrstva za delo. Očital mu je, da je poročilo priredilo z namenom očrnitve njega in republikance. Direktorico oddelka Eriko McEntarfer je odpustil in za njenega naslednika predlagal ekonomista konservativnega think-tanka Heritage Foundation E.J. Antonija.

Ob tokratni objavi podatkov o zaposlovanju je Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social z očitkom, da ni dovolj hitro znižal ključne obrestne mere, najprej kritiziral predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powella. 

Pentagon
Novice Pentagon po novem ministrstvo za vojno

Analitiki so se zelo motili

Nespodbudni za trg dela so tudi v četrtek objavljeni podatki družbe ADP, da je zasebni sektor v ZDA avgusta ustvaril 54.000 neto novih delovnih mest, kar je bistveno manj od julija in od napovedi analitikov. Analitiki so pričakovali, da bo ADP poročal o 75.000 neto novih delovnih mestih, potem ko jih je bilo julija 106.000.

Jerome Powell zaposlovanje ZDA Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.