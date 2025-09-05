Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Pete Hegseth Donald Trump preimenovanje Ministrstvo za obrambo ZDA Pentagon

Petek, 5. 9. 2025, 8.02

1 ura

Trump bo Pentagon tudi uradno poimenoval ministrstvo za vojno

Na. R., STA

Pentagon | Uradno ime ministrstva za obrambo je določeno z zakonom, zato bo Trump z novim izvršnim ukazom odredil, da se novo ime uporablja kot sekundarni naziv, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Reuters

Uradno ime ministrstva za obrambo je določeno z zakonom, zato bo Trump z novim izvršnim ukazom odredil, da se novo ime uporablja kot sekundarni naziv, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump bo v skladu z napovedmi ministrstvo za obrambo zdaj tudi uradno poimenoval ministrstvo za vojno. Še danes bo podpisal izvršni ukaz, s katerim bo Pentagon novo ime uporabljal kot sekundarni naziv, obrambni minister Pete Hegseth pa bo znan kot minister za vojno, besedilo izvršnega ukaza povzema britanski BBC.

Preimenovanje največjega vladnega ministrstva v vojno ministrstvo lahko potrdi le kongres, zato je Bela hiša preučevala druge možnosti za izvedbo spremembe.

"Ime ministrstvo za vojno sporoča močnejše sporočilo pripravljenosti in odločnosti v primerjavi z ministrstvom za obrambo, ki poudarja le obrambne zmogljivosti," je zapisano v izvršnem ukazu, ki ga je pridobil BBC. Ob tem je Trump prosil vse uradnike v Pentagonu, naj nova imena uporabljajo kot sekundarne nazive.

Donald Trump in Pete Hegseth | Foto: Reuters Donald Trump in Pete Hegseth Foto: Reuters Izvršni ukaz obrambnemu ministru Hegsethu nalaga tudi, naj priporoči zakonodajne in izvršilne ukrepe za trajno preimenovanje ministrstva, glede na to, da Trump imena uradno ne more spremeniti brez odobritve kongresa.

Ministrstvo za vojno sta ustanovila kongres in George Washington leta 1789. Po drugi svetovni vojni se je preimenovalo v Nacionalno vojaško ustanovo (National Military Establishment), spominjajo ameriški mediji. Sprememba zakona iz leta 1949 je nato uradno uvedla ime ministrstvo za obrambo in vzpostavila strukturo, ki velja še danes.

Pentagon | Foto: Reuters Pentagon Foto: Reuters

Kot še piše v Trumpovem ukazu, ki bo njegov 200., odkar je na mestu predsednika, bo ponovna vzpostavitev imena "izostrila osredotočenost tega ministrstva na ameriške nacionalne interese in nasprotnikom sporočila, da so ZDA pripravljene na vojno za zavarovanje svojih interesov".

Pete Hegseth
naziv Pete Hegseth Donald Trump preimenovanje Ministrstvo za obrambo ZDA Pentagon
