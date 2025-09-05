"Jumbo-jet" Slovan branjenje naslova začel z remijem

Aktualni državni in pokalni prvak v rokometu LL Grosist Slovan je pretekli konec tedna na uradnem uvodu rokometne sezone 2025/2026 v Črnomlju osvojil še superpokalno lovoriko. Je torej favorit na začetku novega državnega prvenstva. A ligo NLB je začel z neodločenim izidom, s Trimom iz Trebnjega je na Kodeljevem igral 33:33.

"Slovan je pravi jumbo-jet, drugi pa sedimo v pilatusih," se je o razmerju rokometnih moči na domačem prizorišču slikovito izrazil novi trener trebanjske ekipe Branko Tamše. Strateg Slovana Uroš Zorman ima v novi sezoni na voljo nekoliko manjši, a še vedno izjemno širok kader. Kljub odhodu nekaterih igralcev so se Ljubljančani izdatno okrepili, rdeči dres so oblekli reprezentanti Staš Skube, Tim Cokan, Gal Marguč, Tadej Kljun in Vid Miklavec, poleg njih pa še Lovro Višček ter Črnogorec Mirko Latković.

Slovanovci so v deseti minuti prvič povedli za tri gole (8:5), v ospredju pa so bili do 19. minute, ko je Stefan Žabić izenačil na 11:11. Do konca polčasa se je nadaljevala obojestransko bojevita in brezkompromisna igra, gostitelji pa so si prvo prednost na dvoboju priigrali v 28. minuti, ko je Gašper Hrastnik zadel za 14:13, minuto pozneje pa je Tim Cokan povišal na 15:13, kar je bil tudi končni izid v prvem polčasu.

Foto: Aleš Fevžer V 33. minuti je prednost Slovana znašala pet golov (19:14). A Trebanjci niso izobesili bele zastave, v nadaljevanju so bili povsem enakovredni gostiteljem, v 44. minuti so več kot prepolovili primanjkljaj v golih (22:24). V zadnjih 15 minutah so bili konkurenčni Ljubljančanom. V 50. minuti so po golu Jake Soršaka znižali na 26:27, dobre tri minute pred koncem dvoboja še naprej imeli najmanjši možni zaostanek (30:31), v 58. minuti pa je Jan Jurečič realiziral sedemmetrovko in izenačil na 31:31.

A prava drama se je šele začela, po izključitvi Ilije Brozovića in enega člana na klopi Slovana so imeli Trebanjci v prelomnih trenutkih dvoboja kar dva igralca več v polju. Kljub temu je Staš Skube minuto pred koncem ukradel žogo in iz nasprotnega napada povedel svoje soigralce v vodstvo z 32:31. Gosti so prek Jurečiča hitro izenačili na 32:32, Vid Miklavec pa je 14 sekund pred koncem gostitelje znova popeljal v vodstvo s 33:32. Zadrego gostov, ki so z dvema igralcema več prejeli kar dva gola, je šest sekund pred koncem preprečil David Didovič, zadetek Cokana ob zvoku sirene pa sta sodnika razveljavila zaradi prestopa.

V domači zasedbi sta bila najbolj učinkovita Cokan s šestimi in Miklavec s petimi goli, v gostujoči pa Soršak s šestimi. Domači vratar Aljaž Panjtar je zbral sedem, gostujoči Mark Šalamon pa 13 obramb.

Poleg Slovana v ligi NLB nastopajo še Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Celje Pivovarna Laško, Krka, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Riko Ribnica, Jeruzalem Ormož in Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica ter nova člana elitne druščine Frankstahl Radovljica in Škofljica.

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen, po dvokrožnem rednem delu bo najboljša osmerica nadaljevala boje za naslov prvaka. Ti bodo potekali v dveh skupinah s po štirimi ekipami. V prvo skupino bodo uvrščena prvo-, četrto-, peto- in osmouvrščeno moštvo iz rednega dela tekmovanja, v drugo pa preostala. Po dve najboljši ekipi bosta nato napredovali v polfinale, preostale se bodo pomerile za razvrstitev od petega do osmega mesta. Nov državni prvak bo postala ekipa, ki bo v velikem finalu prva dosegla dve zmagi.

Liga NLB, 1. krog:

Petek, 5. september:

Sobota, 6. september: