Trump evropske države pozval h gospodarskemu pritisku na Kitajsko zaradi Ukrajine

Na. R., STA

Petek,
5. 9. 2025,
7.24

Donald Trump, ameriški predsednik | Trump v pogovoru z njimi ni povedal, kakšni bodo njegovi prihodnji koraki za končanje vojne v Ukrajini. Doslej je proti Indiji uvedel visoke carine zaradi kupovanja ruske nafte, podobnega ukrepa proti Kitajski pa ni sprejel. | Foto Gulliverimage

Trump v pogovoru z njimi ni povedal, kakšni bodo njegovi prihodnji koraki za končanje vojne v Ukrajini. Doslej je proti Indiji uvedel visoke carine zaradi kupovanja ruske nafte, podobnega ukrepa proti Kitajski pa ni sprejel.

Foto: Gulliverimage

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek pozval evropske države h gospodarskemu pritisku na Kitajsko zaradi njene podpore ruski agresiji nad Ukrajino, je sporočila Bela hiša. Glede na navedbe neimenovanega uradnika naj bi Trump med videokonferenco z voditelji v Parizu tudi dejal, da mora Evropa prenehati kupovati rusko nafto, ki financira vojno.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je prav tako sodeloval na četrtkovem srečanju t. i. koalicije voljnih v Parizu, je pred tem dejal, da je Trump zelo nezadovoljen z evropskim nakupom ruske nafte, pri čemer je posebej navedel Madžarsko in Slovaško, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je tudi dejal, da so v telefonskem pogovoru, ki so ga imeli evropski voditelji s Trumpom, razpravljali o sankcijah proti Rusiji in zaščiti ukrajinskega zračnega prostora.

Odločitev o ukrepanju ZDA kmalu

Na srečanju se je sicer 26 zahodnih držav zavezalo k zagotavljanju varnostnih jamstev po koncu vojne v Ukrajini, vključno z napotitvijo svojih vojakov, ki bi odvračali Rusijo od morebitnega vnovičnega napada. Obseg sodelovanja ZDA zaenkrat še ni jasen. V luči pogovorov voditeljev s Trumpom pa je francoski predsednik Emmanuel Macron dejal, da bodo ZDA "nedvomno sodelovale", končen dogovor naj bi dosegli v prihodnjih dneh.

V torek je sicer kitajskega predsednika Xi Jinpinga obtožil zarote proti ZDA skupaj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom, ko so se vsi trije v Pekingu zbrali na veliki vojaški paradi v spomin na konec druge svetovne vojne.

