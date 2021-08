Talibanski borci v Afganistanu so ustrelili in ubili sorodnika novinarja nemškega medija Deutsche Welle (DW), sicer Afganistanca, medtem ko so ga iskali, poroča Deutsche Welle. Novinar sicer dela v Nemčiji, primer pa kaže, v kakšni nevarnosti so novinarji in njihove družine v Afganistanu, je opozoril direktor DW Peter Limbourg.

Talibani so novinarja iskali od hiše do hiše, navaja DW. V tej akciji je bil nato ustreljen še en sorodnik novinarja, drugim pa je uspelo pobegniti in so zdaj na begu.

Talibani so preiskali domove še vsaj treh novinarjev, ki delajo za DW. Njihove kolege pa so odpeljali ali ubili. DW navaja primer Nematulaha Hemata iz zasebne televizije Gargašt, ki so ga talibani odpeljali, voditelja na radiu Paktia Gag Tufana Omarja pa so ubili.

"Očitno je, da talibani že izvajajo organizirano iskanje novinarjev, tako v Kabulu kot v provincah. Zmanjkuje nam časa," je opozoril Peter Limbourg in pozval nemško vlado k hitri pomoči njihovim sodelavcem. Pozivu so se pridružili tudi drugi nemški mediji.

V začetku avgusta ubit prevajalec

DW med drugim navaja, da sta dva moška, domnevo talibanska borca, ustrelila tudi prevajalca, ki je nekoč prevajal za časnik Die Zeit. Ubit je bil 2. avgusta v Džalalabadu na vzhodu države sredi belega dne na ulici. Pred mesecem dni pa je bil ubit tudi svetovno znani indijski fotograf in Pulitzerjev nagrajenec Danish Siddiqui. Ubit je bil v Kandaharju, domnevno pod streli talibanov, še navaja DW.

ZN: Talibani krepijo iskanje sodelavcev ZDA in Nata

Talibani naj bi že krepili iskanje ljudi, ki so delali in pomagali ameriški vojski in silam Nata v Afganistanu, po poročanju britanskega BBC kaže zaupno poročilo Združenih narodov, ki ga je pripravil Norveški center za globalne analize. Še posebej ogroženi naj bi bili ljudje, ki so imeli položaje v vojski, policiji in obveščevalnih službah. "Talibani so pripravili podrobne sezname posameznikov, še preden so zavzeli vsa večja mesta," piše v poročilu, ki ga je na vpogled dobil BBC.

Talibani poleg tega izvajajo tudi preglede posameznikov, ki želijo zapustiti Afganistan. Nekaterim to tudi dopustijo. Po drugi strani pa vzpostavljajo tudi lastno mrežo obveščevalcev in ovaduhov, še povzema BBC.

Talibani so sicer po zavzetju Kabula obljubili splošno amnestijo vsem, ki so kakorkoli sodelovali z zahodnimi silami. Obljubili so, da ne bodo preganjali nikogar.

Mednarodna novinarska organizacija Novinarji brez meja je k ukrepanju zaradi položaja novinarjev in novinark pozvala tudi Varnostni svet Združenih narodov, še poroča DW.