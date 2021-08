Talibanom zamrznili več milijard dolarjev sredstev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko talibani vzpostavljajo oblast v Afganistanu, so jim ZDA in druge zahodne inštitucije blokirale dostop do državnih finančnih sredstev. To po oceni strokovnjakov predstavlja velik pritisk na skrajneže, saj je Afganistan kot ena najrevnejših držav v veliki meri odvisen od tuje pomoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriška vlada in ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) naj bi po poročanju ameriških medijev že zamrznili več milijard dolarjev rezerv v valuti afgani. Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna naj bi že preklicala pošiljko dolarjev, ki so jo prejšnji teden poslali v Afganistan.

ZDA blokirajo tudi dostop talibanov do vladnih računov, s katerimi upravljajo Fed in druge ameriške banke. Skušajo tudi preprečiti, da bi se skrajneži dokopali do skoraj 500 milijonov dolarjev rezerv pri Mednarodnem denarnem skladu (IMF).

Ta je sicer v sredo že napovedal, da bo začasno prekinil vso pomoč Afganistanu, saj obstaja negotovost glede priznavanja talibanske vlade. Tudi drugi večji donatorji so že nakazali, da bodo verjetno prekinili financiranje.

Torkovi posnetki iz Kabula:

Imeli naj bi sedem milijard dolarjev rezerv

Guverner afganistanske centralne banke Ajmal Ahmadi, ki je zbežal v tujino, je v sredo tvitnil, da je v ameriški centralni banki okoli sedem milijard dolarjev rezerv. Dve milijardi rezerv pa je drugod po svetu. "Glede na to, da so talibani na mednarodnem seznamu sankcij, se pričakuje (...) da bodo takšna sredstva zamrznili in da ne bodo na voljo talibanom," je zapisal.

"Afganistan je zelo odvisen od tuje pomoč. Tuja pomoč je okoli desetkrat višja od tega, kar je uspelo talibanom zbrati z lastnim financiranjem," je za AFP povedala strokovnjakinja za Afganistan z inštituta Brookings Vanda Felbag-Brown.

Lani je tuja finančna pomoč predstavljala skoraj 43 odstotkov afganistanskega bruto domačega proizvoda (BDP).

Po oceni strokovnjakov bi lahko imel finančni pritisk ključno vlogo za Zahod v odnosu s talibani.

Blokirajo dostop do letališča

Letališče v Kabulu, od koder številne države nadaljujejo evakuacijo svojih in afganistanskih državljanov, nadzoruje približno 4500 ameriških vojakov, vendar pa vse poti do letališča nadzorujejo talibani. Ti so okrog letališča vzpostavili kontrolne točke, predvsem Afganistancem pa preprečujejo dostop do letališča, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah očividcev talibani ljudem ne dovolijo vstopiti na območje letališča, med drugim tudi tistim, ki imajo za to potrebne dokumente.

ZDA iz Afganistana prepeljale že 7000 ljudi

ZDA so iz Afganistana od sobote z letali prepeljale okoli sedem tisoč ljudi, ki bežijo pred talibani, je danes na tiskovni konferenci Pentagona sporočil ameriški general Hank Taylor. Zmogljivosti še dodatno povečujejo, tudi prisotnost ameriških vojakov, ki skrbijo za varnost na letališču v Kabulu. Tam jih je 5.200, je povedal.

Skupno so ZDA od konca julija iz Afganistana prepeljale že okoli 12.000 ljudi, večino od sobote, ko so zaradi bližanja talibanov začeli povečevati evakuacijska prizadevanja, je pojasnil general.

Samo v zadnjih 24 urah je v Kabulu pristalo 13 velikih vojaških transportnih letal tipa C-17, 12 pa jih je odletelo in s seboj odpeljalo več kot dva tisoč ljudi.

Večino sredstev dobijo iz kriminalnih aktivnosti

Talibani večino sredstev dobijo preko kriminalnih aktivnosti, kot je gojenje maka za proizvodnjo heroina in tihotapljenje drog. Nekaj sredstev dobijo tudi z ugrabitvami in izsiljevanjem.

Letno naj bi skrajneži tako dobili od 300 milijonov do 1,5 milijarde na leto, je razvidno iz poročila odbora Varnostnega sveta ZN za sankcije iz leta 2020.

V Afganistanu se počasi krepijo protesti proti talibanom

V afganistanski prestolnici Kabul se je danes zbralo okoli sto protestnikov, ki nasprotujejo talibanski vladavini. Mahali so z dosedanjimi afganistanskimi rdeče-črno-zelenimi zastavami, kar postaja znak upora proti talibanom. Protestniki se zbirajo tudi drugod po Afganistanu, največ pa naj bi jih bilo v severni dolini Pandžšir.

Dosedanja afganistanska državna zastava je zaenkrat glavni simbol upora proti vladavini talibanov, ki imajo belo zastavo z napisom islamske prisege. Protestniki v Kabulu so tudi vzklikali "naj živi Afganistan" in "naša zastava, naš ponos".

Protest in Jalalabad city in support of National flag, Afganistan pic.twitter.com/6YmDFlZgSu — Ranjit Thakur (@Ranjitthakur86) August 18, 2021

Glede na objave na spletnih družbenih medijih je do podobnih protestov prišlo tudi v nekaterih drugih afganistanskih mestih. Ponekod so talibani množice razgnali s streli v zrak, v mestu Host pa so uvedli tudi policijsko uro. Prihajajo tudi poročila o smrtnih žrtvah, ki pa jih zaenkrat še ni mogoče potrditi.

Večji odpor proti talibanski vladavini naj bi se vzpostavljal v dolini Pandžšir na severu Afganistana, kjer živijo pretežno Tadžiki. O tem je danes v Moskvi spregovoril ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je povedal, da odpor organizirata podpredsednik padle afganistanske vlade Amrulah Saleh in Ahmad Masud. Slednji je sin slovitega poveljnika upornikov proti talibanski vladavini Ahmada Šaha Masuda, ki je bil ubit 9. septembra 2001.