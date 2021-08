Nori prizori iz Afganistana: talibani se zabavajo v fitnesu in na vrtiljaku #video

Na posnetkih so talibani, ki se zabavajo na napravah v zavzetem fitnesu, na koncu pa se zabavajo na vrtiljaku.

Kako je talibanom uspelo tako hitro zavzeti Afganistan?

Bliskovita ofenziva talibanov v Afganistanu, v okviru katere jim je v manj kot dveh tednih uspelo prevzeti nadzor nad državo, se ni zgodila le na bojiščih, ampak tudi s pomočjo dogovorov o predaji in psiholoških operacij.Ko so se tuje sile v maju začele umikati, sta tako Washington kot Kabul izražala prepričanost v sposobnosti afganistanske vojske, da se bo uspešno uprla talibanom. Vsaj na papirju je bila afganistanska vojska z več kot 300 tisoč pripadniki in več milijard dolarjev vredno opremo močnejša od islamistov. Izkazalo pa se je, da je imela vojska težave s korupcijo, slabim vodstvom, pomanjkljivim urjenjem in vse slabšo moralo.

Če so še pred enim mesecem ocenjevali, da bi lahko afganistanska vlada padla v roku 90 dni, se je to na koncu zgodilo v manj kot dveh tednih od prvega zavzetja prestolnice ene od provinc. STA