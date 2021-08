Biden je v nagovoru priznal, da je Afganistan "padel" hitreje, kot so ocenjevali. A "naša misija v Afganistanu nikoli ni bila zasnovana z namenom izgraditi državo," je dejal Biden, ki stoji za ameriškim umikom iz države.

Kot je izpostavil v nagovoru državljanom, je bil kot predsednik ZDA v položaju, ko je lahko nadaljeval uresničevanje dogovora, ki ga je s talibani sklenil že njegov predhodnik Donald Trump, ali pa se vrnil v vojno z njimi. "Idealnega trenutka" za umik pa po njegovih navedbah ni bilo.

Foto: Reuters Kot je izpostavil, so ZDA afganistanski vojski zagotovile vse možnosti, da bi se lahko bojevali proti talibanom. Ameriške sile pa ne morejo storiti tistega, česar ne storijo niti Afganistanci, torej boriti se in umreti za svojo državo, je še dodal.

Skrb za pravice žensk pod talibanskim režimom bo tudi po ameriškem umiku iz države po napovedih Bidna ena od prioritet ZDA. "Še naprej bomo zagovarjali osnovne človekove pravice Afganistancev, žensk in deklet," je zagotovil.

Ameriški predsednik ni izključil niti možnosti "protiterorističnih akcij" ZDA v Afganistanu, če bo potrebno. Talibanom je zažugal z "uničujočim odzivom" ZDA, če bi napadli ameriške interese, poročajo tuje tiskovne agencije.

Včerajšnje stanje na letališču v Kabulu:

Letališče v Kabulu spet deluje

Po včerajšnjih kaotičnih prizorih z letališča v Kabulu, je le-to znova začelo delovati. Pred tem so ameriške sile njegovo delovanje zaustavile zaradi množice civilistov, ki so vdrli na območje letališča. Pristali naj bi že prvi ameriški letali z vojaki in vojaško opremo.

Ameriški generalmajor Hank Taylor je po poročanju AFP pojasnil, da je v Kabulu že pristalo ameriško transportno letalo, ki je tja pripeljalo ameriške vojake, v kratkem pa naj bi pristalo še letalo z vojaško opremo. Tako naj bi pomagali vzpostaviti varnost na letališču.

Po navedbah Taylorja so nadzor nad vojaškim in civilnim letalskim prometom z mednarodnega letališča Hamid Karzaj v Kabulu prevzele ZDA. Po njegovih navedbah je v Kabulu že okoli 2.500 pripadnikov ameriških vojaških sil, do konca dneva naj bi jih bilo že do 3.500. Ti bodo pomagali organizirati evakuacijo več tisoč Američanov in njihovih afganistanskih sodelavcev.

Na letališču v Kabulu je že pristalo tudi nemško transportno letalo, s katerim bodo izvedli evakuacijo nemških državljanov iz Afganistana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nemčija je že poslala več transportnih letal v uzbekistansko prestolnico Taškent, ki je nemško vozlišče za evakuacijo iz Afganistana.