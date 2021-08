Tragična smrt afganistanskega najstnika v obupnem begu z letalom

V svetovnih medijih odmeva primer smrt 19-letnega Zakija Anwarija. Ta je umrl med begom več tisoč Afganistancev pred talibani, ki so pretekli konec tedna zavzeli prestolnico Kabul. Mladi nogometaš je umrl v želji, da bi tudi sam zapustil državo. Medtem ko nekateri mediji poročajo, da so njegovo truplo našli v podvozju ameriškega letala, drugi trdijo, da je umrl zaradi padca z letala.

An Afghan national youth team footballer has died in a fall from a US plane at Kabul airport, a local news agency has said https://t.co/OqZoRfhWtY — Sky News (@SkyNews) August 19, 2021

Po prihodu in zmagi talibanov je v afganistanski prestolnici Kabul zavladala panika. Več tisoč ljudi je preplavilo tamkajšnje letališče v obupnem poskusu, da bi zapustili državo. Posnetki so prikazovali ogromno množico ljudi na ploščadi na letališču, kjer letala običajno vkrcavajo potnike. Nastal je pravi kaos, ki so ga ameriški vojaki poskušali preprečiti tudi s streli v zrak. Številni so se poskušali vkrcati v prenatrpana letala, nekateri so se ob vzletu držali kar za krila letala.

Mladi vplivnež pod vplivom Zahoda

Truplo Zakija Anwarija, mladega obetavnega afganistanskega nogometaša, naj bi odkrili v podvozju ameriškega letala C-17. Drugi mediji poročajo, da je umrl, potem ko je padel z letala.

Posnetki in fotografije, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo grozljive prizore Afganistancev, ki so z letala padli v smrt. Foto: Reuters

Zadnji zapis na družbenih omrežjih zelo dejavnega najstnika je bil: "Ti si slikar svojega življenja. Nikomur ne daj čopiča."

Anwari se je šolal v francosko govoreči srednji šoli Esteqlal v Kabulu, eni najstarejših in najprestižnejših šol v državi, ki so jo obiskovali tudi otroci diplomatov. Na številnih fotografijah na njegovih profilih na družbenih omrežjih pod zahodnim vplivom pozira kot maneken, pišejo tuji mediji.

Kolegi iz nogometne mladinske reprezentance Levi Khorosan so v medijih objavili, da je bil prav Anwari na posnetkih ob boku ameriškega letala, na katero se je poskušal vkrcati. Njegove posmrtne ostanke so odkrili po pristanku letala v Katarju.

Bil je obetaven nogometaš

Mladinski nogometni reprezentanci se je Anwari pridružil s 16 leti. "To je nepojmljiva izguba," so na družbenih omrežjih zapisali številni njegovi prijatelji in vrstniki.

Letališče v Kabulu nadzoruje okoli 4.500 ameriških vojakov, vse poti do letališča pa nadzorujejo talibani, ki dostop do letališča preprečujejo predvsem Afganistancem. Številni še vedno poskušajo pobegniti iz države. Obupni poskusi, da bi se vkrcali na eno od letal, so zahtevali že več življenj.