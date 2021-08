Talibani si želijo podrediti še eno provinco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Talibani so v nedeljo sporočili, da je več sto njihovih borcev na poti v dolino Pandžšir, enega redkih delov države, ki še ni pod njihovim nadzorom. Tam se njihovi nasprotniki pripravljajo na dolgotrajen spopad, če jih talibani ne bodo vključili v pogajanja o oblikovanju vlade.

"Več sto mudžahedinov islamskega emirata je na poti v provinco Pandžšir, da bi vzpostavili nadzor nad njo, potem ko so lokalne oblasti zavrnile mirno predajo," so talibani zapisali na Twitterju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko so talibani prevzeli oblast v Afganistanu, se je ponekod začel krepiti odpor proti njim. Med drugim so se v Pandžširju, ki leži severno od Kabula, začeli zbirati nekdanji pripadniki afganistanskih sil.

Oblikujejo se protitalibanske sile

Protitalibanske sile, združene v Nacionalni odporniški fronti (FNR), so sporočile, da je po prihodu talibanov na oblast v Pandžšir prišlo več tisoč ljudi.

FNR vodi Ahmad Masud, sin slovitega poveljnika upornikov proti talibanski vladavini Ahmada Šaha Masuda, ki je bil ubit 9. septembra 2001. Zbrati želi devet tisoč mož za boj proti talibanom, so sporočili. Tiskovni predstavnik FNR Ali Majzam Nazri je povedal, da se pripravljajo na "dolgotrajen konflikt s talibani", če jih ti ne bodo vključili v pogajanja o oblikovanju vlade.

"Pripravljeni smo braniti Afganistan in svarimo pred prelivanjem krvi," pa je dejal Masud po poročanju AFP.

Talibani so se sicer po navedbah ruskega veleposlanika v Kabulu pripravljeni pogajati s svojimi nasprotniki v Pandžširju. Upajo na "mirno rešitev položaja, na primer s političnim dogovorom. Talibani nočejo prelivanja krvi in so pripravljeni na dialog," je dejal veleposlanik Dmitri Širnov.

Foto: Reuters

Biden: ZDA pospešujejo prizadevanja za evakuacijo iz Kabula

Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo ob vse glasnejših pozivih, naj ZDA podaljšajo rok za umik ameriških enot iz Afganistana, dejal, da še vedno upa, da bodo ZDA do 31. avgusta dokončale evakuacijo več deset tisoč ljudi iz Kabula. ZDA pospešujejo prizadevanja za evakuacijo z letališča v Kabulu, je poudaril.

Potrdil je, da potekajo pogovori z voditelji drugih držav o preložitvi roka za umik ameriških enot iz Afganistana, vendar izrazil upanje, da ga ne bo treba podaljšati.