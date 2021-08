V kaosu pred letališčem umrlo sedem civilistov, Talibani: krive so ZDA #video

"Naše misli so z družinami sedmih afganistanskih civilistov, ki so žal umrli v množicah v Kabulu," je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo ministrstvo, navaja STA. Kot so dodali, razmere na območju letališča ostajajo težavne, a delajo vse, kar lahko, da bi zagotovili varnost.

Pred tem je poročevalec britanske televizije Sky News poročal o kaotičnih razmerah pred vhodom na letališče, pri čemer naj bi v soboto umrlo več ljudi, ki jih je stisnila množica zbranih.

BREAKING: The British military says seven Afghan civilians have been killed in the crowds near Kabul’s international airport amid the chaos of those fleeing the Taliban takeover of the country. https://t.co/UgQsleH28t — The Associated Press (@AP) August 22, 2021

Na tisoče jih še čaka na evakuacijski let

Glede na navedbe neimenovanega predstavnika zveze Nata, ki ga navajajo tuje tiskovne agencije, naj bi sicer v tednu dni na letališču skupno umrlo že najmanj 20 ljudi.

Odkar so prejšnji konec tedna v Afganistanu oblast prevzeli talibani, se proti letališču v Kabulu dnevno zgrinjajo številni Afganistanci, ki si želijo vstopiti na območje letališča, da bi lahko s kakšnim od evakuacijskih letov zapustili državo.

Številne države namreč iz Kabula umikajo tako svoje državljane kot njihove afganistanske sodelavce. Državo pa si želijo zapustiti še številni drugi.

From @AFP | Seven people die in chaos near Kabul airport: UK defence ministry https://t.co/Tt2lpxOKcK — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) August 22, 2021

Še dober teden do umika ameriških sil

Združene države Amerike so v soboto sporočile, da so v zadnjem tednu evakuirale okrog 17.000 ljudi. Okno priložnosti za odhod se sicer oži, saj Washington napoveduje dokončen umik svojih sil, ki trenutno varujejo letališče, do 31. avgusta.

Več tujih veleposlaništev, vključno z ameriškim, je v soboto pozvalo svoje državljane, naj zaradi varnostnih groženj ne poskušajo doseči letališča. Med drugim naj bi se bali napada skrajne skupine Islamska država, poroča britanski BBC.

Za kaos ob evakuaciji tisočev tujih državljanov in Afganistancev so talibani danes okrivili Združene države Amerike. Kot je dejal predstavnik skupine Amir Han Mutaki, Združenim državam Amerike "z vso njihovo močjo in zmogljivostmi ni uspelo zagotoviti reda na letališču", medtem ko da je drugod po državi mir.

Drug predstavnik talibanov, Abdul Kahar Balči je medtem za Al Džaziro dejal, da imajo glede varnostnih dogovorov na letališču "delovni odnos" z Združenimi državami Amerike. Nadzorne točke izven letališča so pod njihovim nadzorom, notranje pa nadzorujejo ZDA. "So v stalnem medsebojnem stiku," je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.