Fifa in FIFpro bosta pomagala pri evakuaciji afganistanskih nogometašev

Fifa bo pomagala pri evakuaciji tistih nogometašev in nogometašic iz Afganistana. Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in Sindikat profesionalnih nogometašev FIFpro sta se odločila, da bosta pomagala pri evakuaciji tistih nogometašev in nogometašic iz Afganistana, ki bodo to želeli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.