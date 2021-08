Največji afganistanski zvezdi uspelo pobegniti iz domovine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Afganistanska pop zvezdnica je bila ena od redkih žensk, ki se ji je uspelo vkrcati na transportno letalo ameriške vojske . To je pred dnevi iz Afganistana rešilo okrog 640 ljudi.

Ena od največjih zvezdnic v Afganistanu Aryana Sayeed je prek Instagrama sporočila, da ji je uspelo pobegniti iz domovine, ki so jo zavzeli talibani. "V enem od nedavnih intervjujev sem dejala, da bom zadnja vojakinja, ki bo zapustila domovino, in - zanimivo - zgodilo se je ravno to," je zapisala na priljubljenem družbenem omrežju, kjer je delila tudi fotografijo iz nabito polnega transportnega letala ameriške vojske, na katerem je pobegnila z možem Hasibom Sayedom.

Dodala je, da upa, da bo lahko njeno ljudstvo živelo mirno življenje, brez strahu pred samomorilskimi napadalci in eksplozijami. "Iskreno se zahvaljujem vsem za vaše dobre želje in molitve, ker vas je skrbelo zaradi moje prisotnosti v Afganistanu," je še zapisala. Dodala je, da je zdrava in živa ter da je prispela v Katar.

Uspešno dosegla Istanbul

Dan kasneje je mož Hasib v njenem imenu na njenem profilu na Instagramu objavil najnovejšo novico, da je 36-letni pevki in TV-zvezdnici uspelo zapustiti tudi Katar, po poročanju tujih medijev pa sta pristala v Istanbulu, ki je glede na objave na Instagramu njuna končna destinacija.

"Za vas in mnoge druge je morda samo izvajalka s prelepim glasom in neverjetnim talentom, a zame je neustrašna zmagovalka, ki je bila velikokrat vzornica tudi meni," je zapisal ob tem.

Aryana namreč ni znana samo po glasbi, temveč tudi dobrodelnosti, saj je v Afganistanu redno nastopala na dobrodelnih festivalih, obiskovala je bolnišnice in hudo bolne otroke, po poroki leta 2018 pa je vsa poročna darila darovala različnim dobrodelnim ustanovam.

Svojo domovino je zapustila v zadnjem trenutku, ko so jo pred nekaj dnevi zavzeli talibani, ki v Afganistanu že uveljavljajo svoj zatiralski režim, usmerjen predvsem proti ženskam.