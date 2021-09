V eksploziji plina umrla tudi enajstletnica

Po fotografijah in posnetkih na družbenih medijih se je porušil del večnadstropne stavbe. Kot poroča ruska tiskovna agencija Tass, je popolnoma uničenih polovica od 16 stanovanj. Reševalci so do zdaj našli tri trupla, a v iskanju morebitnih drugih žrtev še naprej preiskujejo ruševine.

Three people have died, including an 11-year-old girl, after a gas #explosion caused a two-story apartment building to partially collapse in a Russian village.https://t.co/bLl7d2bdo4 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 11, 2021

V času nesreče v mestu Jelec, ki leži približno 350 kilometrov južno od Moskve, naj bi bilo v poslopju 25 ljudi. Najmanj šest je bilo poškodovanih, poročanje ruskih agencij povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Natančen vzrok nesreče še ni znan. V Rusiji so sicer eksplozije plina pogoste, zlasti v jesenskih mesecih, ko veliko ljudi greje domove s pomočjo plinskih peči. Foto: Reuters

Pretekli teden je v eksploziji v stavbi blizu Moskve umrlo sedem ljudi.