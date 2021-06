Spet nova eksplozija v srbski tovarni, že druga v mesecu dni

Štirinajst dni po prvi nesreči je sinoči okoli 20. ure v tovarni streliva Sloboda v Čačku spet odjeknila močna eksplozija. Poškodovani so trije delavci, iz okolice so evakuirali okoli 150 gospodinjstev. Iz tovarne se je vil bel dim, so povedali očividci, požar pa so medtem že pogasili.

''Upam, da so vsi živi in zdravi,'' je po eksploziji tvitnila prebivalka Čačka. ''Vsi so šli na ulice, slišal se je neverjeten pok po vsem mestu,'' je še zapisala.

Upravo je ponovo ekplodiralo u #Sloboda . Nadam se da su svi živi i zdravi, svi su izašli na ulicu. Strašan zvuk je odjeknuo celim gradom. #cacak #slobodacacak — Biljana (@bikilikili) June 19, 2021

Vzrok tokratne nesreče še ni znan, poškodovani so bili trije delavci. Zaradi razbitega stekla imajo po telesu ureznine, enega med njimi zdravijo v bolnišnici. Bližnje prebivalce so evakuirali, srbski mediji poročajo, da je šlo za okoli 150 gospodinjstev, veliko se jih je zateklo v hotel ali pa k sorodnikom. Nekateri so se danes že vrnili domov.

Explosion rocks a military munitions factory in central Serbia - second blast in the Sloboda factory in the last two weeks. pic.twitter.com/Wftdyos1fZ — SANTHOSH (@unit_of_bharat) June 20, 2021

To je že druga večja nesreča v tovarni Sloboda po 4. juniju, ko so eksplozije prestrašile prebivalce Čačka, k sreči pa nihče ni bil huje poškodovan. Takrat so pravočasno evakuirali 60 delavcev.

''Prve ocene škode se gibljejo med 1,5, do dva milijona evrov,'' je po prvi nesreči ocenil srbski predsednik Aleksandar Vučić. "Ne glede na obseg eksplozije, je ta škoda sprejemljiva,'' je še dejal. In dodal, da se to pač dogaja, je pa v prihodnosti treba zagotoviti višjo raven varnostnih ukrepov za varnost ljudi in zaposlenih v tovarni.