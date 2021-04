Eksplozija v Idriji: popokala stekla, ena oseba huje poškodovana

Do eksplozije je prišlo včeraj malo po 11. uri, ko je 61-letni moški iz kleti stanovanjske hiše s transportnim vozičkom na dvorišče pripeljal leseno omaro, namenjeno za shranjevanje orožja, in jo skušal odpreti.

Pri tem je prišlo do detonacije oz. eksplozije neznanega eksplozivnega sredstva. Moški je v eksploziji utrpel predvidoma hude telesne poškodbe in je bil pri zavesti. Ob njem ni bil poškodovan nihče drug. Kasneje so poškodovanca idrijski reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Zaradi eksplozije so nastale poškodbe oz. večja materialna škoda na dveh osebnih avtomobilih in dveh stanovanjskih objektih, in sicer razbita oz. poškodovana stekla na oknih in vratih ter poškodba garažnih vrat.

Na kraju dogodka so bili ob policistih in kriminalistih še bombni tehniki, gasilci in reševalci.

O dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Osebo so ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.