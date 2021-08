Moški pred Kapitolom grozil z domnevno avtomobilom bombo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osumljenec, ki je dogajanje iz svojega avtomobila v živo prenašal na družbenih omrežjih, je v posnetkih napadal predsednika ZDA Joeja Bidna in demokrate, svaril pred revolucijo in se pritoževal nad trenutno vlado in njeno politiko glede Afganistana.

Iz varnostnih razlogov so izpraznili območje. Med drugim so izpraznili stavbo kongresne knjižnice in stavbo senatnega urada, pa tudi sedež nacionalnega odbora republikanske stranke.

Senat in predstavniški dom ameriškega kongresa sta trenutno sicer na dopustu, a v kompleksu na Kapitolu dela številno podporno osebje.

Na območju sicer še vedno veljajo poostrene varnostne razmere po napadu podpornikov nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki niso hoteli priznati njegovega volilnega poraza. V napadu na kongresno stavbo 6. januarja so umrle štiri osebe.

Aprila se je zgodil nov incident. Neki moški je zapeljal avto v ograjo in pri tem ubil kongresnega policista. Preostali so ga potem ustrelili in ubili.