Tako so pomagali osebi, ki je zdrsnila čez klif v Strunjanu

Ob 20.27 je pri Strunjanu v občini Piran oseba zdrsnila preko klifa, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so posamezniki iz več interventnih služb.

Pri osebi, ki je v ponedeljek ob 20.27 pri Strunjanu zdrsnila preko klifa so ukrepali gasilci Javnega zavoda Gasilske brigade Koper , ki so pomagali izolskim reševalcem pri oskrbi ponesrečenca.

Nato so ga s policisti prenesli na policijski čoln, s katerim so ga prepeljali do izolskega pomola, kjer so ga predali v reševalno vozilo, s katerim so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Poškodovanec v bolnišnici ostaja na nadaljnjem zdravljenju.