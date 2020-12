Sin zvezdnice s sedežnice padel 12 metrov globoko #video

Devetletni sin zvezdniške stilistke in modne oblikovalke Rachel Zoe je na smučišču doživel nesrečo. Padel je s sedežnice in zgrmel 12 metrov globoko, a zaradi hitre reakcije reševalcev na smučišču, ki so pravi čas pod njega postavili žimnico, jo je deček odnesel brez hujših poškodb.

Grozljivo prigodo, ki se je zgodila pretekli konec tedna na enem od smučišč v Koloradu, je Rachel Zoe s sledilci delila na svojem profilu na Instagramu v obliki zgodb. Njen starejši sin Skyler, ki ga ljubkovalno kličejo Sky, je namreč padel s sedežnice, a k sreči pri padcu z višine 12 metrov ni utrpel nobenih hudih poškodb, saj so reševalci, ki dežurajo na smučišču, presodili, kam bo deček padel in še pravi čas tja namestili žimnico, je pojasnila na Instagramu.

Kljub temu so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so ga podrobno pregledali, nato pa odpustili v domačo oskrbo. Razen tega, da ga od padca vse boli, je z njim vse v redu, kar je zvezdnica dokazala tudi z objavo dečkovih videov na Instagramu. Ogledate si ju lahko na vrhu članka.

Foto: zajem zaslona/Instagram Story

Se je pa Rachel zaradi nesreče močno prestrašila. "Običajno tega ne delim, a zdaj to objavljam, ker bi rada vse opomnila, kako krhko je življenje in kako se lahko vse v minuti spremeni … To je Sky na urgenci včeraj, več o tem pa bom zapisala, ko bom čutila, da sem pripravljena. S Skyem je vse v redu in je najpogumnejši fant, kar jih poznam," je zapisala ob sinovi fotografiji v bolniški postelji. Dodala je, da sta se z možem prestrašila kot še nikoli in da sta povsem šokirana zaradi dogodka, hkrati pa neizmerno hvaležna, ker je po čudežu z njunim sinom vse v redu.

Hkrati je modna oblikovalka v eni od zgodb namenila kritiko zaposlenim, ki so upravljali sedežnico in je niso ustavil v trenutku, ko je bilo jasno, da Sky ni dobro nameščen. Po njenih besedah bi se namreč lahko nesreči izognili, če bi pravočasno ustavili sedežnico in se deček ne bi odpeljal nekaj metrov naprej.