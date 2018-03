S podivjane sedežnice padali smučarji #video

Na smučišču Gudauri v Gruziji je prišlo do okvare sedežnice. Zaradi povečane hitrosti so z nje padali smučarji. Težje poškodovanih kljub grozovitim okoliščinam ni bilo.

Razlog okvare še ni znan

Lokalni mediji so poročali, da je sedežnica na smučišču iz za zdaj še nepojasnjenega razloga pospešila na dvojno hitrost obratovanja. Smučarji so najprej padali z nje, nato pa se za skok pred ostrim ovinkom raje odločili kar sami. V nesreči je bilo poškodovanih osem ljudi, med njimi nihče huje, so sporočili z gruzijskega gospodarskega ministrstva. Ena izmed potnic ima po poročanju zlomljeno roko.

Ti so vsem ponesrečenim obljubili tudi kritje stroškov zdravljenja in prevozov. Kontaktirali so tudi že proizvajalca sedežnice, avstrijsko podjetje Doppelmayr Garaventa Group.