Tudi na Kaninu deklica visela s sedežnice

V četrtek okoli 13.30 ure je na sedežnici Prevala na smučišču Kanin, med 10 in 15 metri nad tlemi in 100 m od vstopa na sedežnico Prevala s sedežnice obvisela neznana smučarka, stara okoli 8 ali 9 let, ki je bila na sedežnici skupaj z odraslo žensko in s še enim mlajšim fantom, so sporočili bovški policisti, ki jih je o tem obvestil občan.

Deklico sta fant in ženska nato povlekla na sedež. "Deklica je bila med smučanjem oblečena v otroški smučarski kombinezon, najverjetneje modre ali temno zelene barve, najverjetneje je hrvaška državljanka. Več podatkov o udeležencih in samem dogodku ni znanih," so še sporočili policisti.

Bovški policisti prosijo, da se omenjene osebe zaradi razjasnitve okoliščin zglasijo na bovški policijski postaji ali pa pokličejo na interventno številko policije 113.

Preberite še: