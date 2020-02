Junak, ki je reševal fantka: Vsi so kričali, bilo je vprašanje sekund

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prisebnih ljudi v okolici, ki so se odzvali izredno hitro, in spleta srečnih okoliščin jo je 12-letnik, ki je danes padel z višine desetih metrov z nihalne žičnice na Krvavcu, odnesel le z zvinom kolena.

Žičnica je obstala približno deset metrov nad tlemi. Foto: Sandi Murovec "Slišal sem kričanje, se obrnil in videl fanta, ki je visel z nihalke," nam je povedal znani smučarski učitelj in oblikovalec Sandi Murovec, ki je reševal 12-letnika na Krvavcu.

"Z ene strani ga je držal sošolec, z druge pa naključna smučarka. Bilo je vprašanje sekund, saj sem videl, da ga že težko držita," pravi Murovec.

"Videl sem zaščitno mrežo za ograje, ki je bila k sreči še neuporabljena v bali na tleh. Zgrabil sem jo in poklical Marka, lastnika brunarice Sonček," nadaljuje.

Murovec je hitro stekel pod nihalno žičnico ter smučarki in sošolcu, ki sta ga držala, rekel, naj zdržita vsaj še minuto.

Pod nihalko, na kateri je sedel 12-letnik, je čisti led. Foto: Sandi Murovec

"Medtem so se nama z Markom pridružili nadzorniki na smučišču in nekaj mimoidočih. Skupaj smo prijeli mrežo in improvizirali nekakšen mini trampolin," nam je povedal.

"Ravno, ko je prišel nazaj, je deček padel"

Kot je še dodal znani smučarski učitelj, je želel sneti še varovalno blazino s stebra, da bi jo podložili pod mrežo in tako še bolj ublažili dečkov padec.

"Marka sem poslal po nož, a ravno, ko je pritekel nazaj, je deček padel. Mreža je kljub temu dobro opravila svoje. Fantek je udaril ob tla, a z majhno silo, tako da smo se izognili katastrofi in fantek ima samo zvin kolena," nam je še povedal Murovec.

Kot je še dodal, se je vse skupaj dogajalo le dve ali tri minute.

Z nihalke je visel deset metrov nad tlemi, spodaj pa čisti led

Murovec ni videl, kako je fantek sploh prišel v takšen položaj. Sklepa, da je 12-letnik med varovalo in sedež nesrečno zdrsnil že na samem začetku, ko se je pri zajemu slabo usedel.

Sedežnica se je vmes dvigovala in ko so jo ustavili, je bil tik pred najvišjim stebrom, približno deset metrov nad tlemi, spodaj pa je bil čisti led.

K sreči je sedel na sredini

Kot je še dodal Murovec, ki je skupaj s preostalimi preprečil katastrofo, je deček k sreči sedel na enem od sedežev na sredini, saj bi drugače skoraj gotovo že prej padel dol.

Srečnemu naključju se lahko zahvalimo tudi, da je bila ravno tam na tleh bala zaščitne mreže, ki so jo potem uporabili za improviziran trampolin, še zaključuje Murovec.

K sreči je na tleh ležala neuporabljena zaščitna mreža. Foto: Sandi Murovec

Foto: Sandi Murovec

Foto: Sandi Murovec