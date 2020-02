Smučarja zadržala otroka, dokler niso postavili zaščitne mreže

Po prvih ugotovitvah policistov se je otrok med vožnjo s sedežnico na smučišču Krvavec premaknil preveč na rob sedala in po nekaj deset metrih vožnje zdrsnil pod zapiralo sedežnice. Pred padcem v globino sta ga z rokami ujela in zadržala dva druga smučarja na sedežnici, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Delavec smučišča je sedežnico ustavil, pod njo pa so delavci na smučišču, mimoidoči in policist raztegnili zaščitno mrežo, s katero so močno ublažili okoli desetmetrski padec otroka. Reševalci so mu nudili prvo pomoč. Tuja krivda je glede na do zdaj zbrana obvestila izključena, so sporočili s PU Kranj.

Policija nima podatkov o ženski in moškem, ki sta otroka na sedežnici ujela in zadržala toliko časa, da so pod njim pripravili mrežo za reševanje. Prosi ju, da se jim javita. Verjetno gre za tujca. Brez njiju in ljudi pod sedežnico bi se dogodek zagotovo odvil drugače, so še zapisali na PU Kranj.