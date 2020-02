Policija "ujela" žensko, ki je rešila življenje fantu na Krvavcu

Na smučišču na Krvavcu je v sredo prišlo do nesreče, ki pa se je, na srečo, končala dobro. Dvanajstletnik je takoj po začetku vožnje s sedežnico zdrsnil med varovalo in sedež ter obvisel deset metrov nad tlemi. Moški, ženska in deklica, ki je prav tako sedela na isti sedežnici, so ga poskušali zadržati.

Dečku je pomagala Turkinja

Policisti so po dogodku takoj začeli iskanje smučarke, ki je na sedežnici pomagala zadržati fanta, da so imeli ljudje pod sedežnico čas razpotegniti zaščitno ograjo. Želeli so se ji zahvaliti in ji, tako kot drugim sodelujočim pri tem reševanju, podeliti medaljo za požrtvovalnost. Žensko so iskali s pomočjo medijev, ki so jim posredovali njeno fotografijo. Zvečer pa so sporočili, da so jo našli in identificirali. "Klical nas je nekdo, ki jo je prepoznal. Gre za državljanko Turčije," so sporočili policisti.

Danes so jo, pred odhodom domov, ujeli na Brniku in se ji zahvalili za pomoč.