Našli žensko, ki je fantu na Krvavcu rešila življenje #video

Na smučišču na Krvavcu se je včeraj odvijala napeta akcija, ki pa se je na srečo končala srečno. Dvanajstletnik je hitro po začetku vožnje s sedežnico zdrsnil med varovalo in sedež ter visel deset metrov nad tlemi. Tam so ga držali moški, ženska in deklica, ki je prav tako sedela na isti sedežnici.

Foto: Sandi Murovec

Policisti so po dogodku takoj začeli iskati smučarko, ki je na sedežnici pomagala zadržati fanta, da so imeli pod sedežnico čas razpotegniti zaščitno ograjo.

Želijo se ji zahvaliti in ji kot drugim sodelujočim podeliti medaljo za požrtvovalnost. Žensko so iskali s pomočjo medijev, ki so jim poslali njeno fotografijo.

Zvečer so sporočili, da so žensko identificirali. "Klical nas je nekdo, ki jo je prepoznal. Gre za državljanko Turčije," so sporočili policisti.

"Bilo je vprašanje sekund"

Kot nam je včeraj povedal znani smučarski učitelj in oblikovalec Sandi Murovec, je slišal kričanje, kasneje pa je zagledal fanta, ki je visel z nihalke.

"Bilo je vprašanje sekund, saj sem videl, da ga na sedežnici že težko držijo," je povedal Murovec. Murovec in ostali so prijeli zaščitno mrežo, ki je ležala v bližini, in improvizirali nekakšen mini trampolin ter ujeli fanta, ki je padel s sedežnice.

Mreža je dobro opravila svoje delo, fant pa je ob tla udaril z majhno silo in jo je odnesel le z zvinom kolena, nam je še povedal Murovec.

"Prav vsak posameznik je bil v tistem trenutku ključen, da ni prišlo do tragedije"

Foto: Sandi Murovec Policija bo vsem, ki so pomagali pri reševalni akciji, podelila medalje za požrtvovalnost, RTC Krvavec pa bo vsem vpletenim omogočil enodnevno brezplačno smuko in kosilo na Plaži Krvavec.

"Prav vsak posameznik je bil v tistem trenutku ključen, da ni prišlo do tragedije. Deset ljudi torej, ki so bili v zelo stresni situaciji zelo prisebni in so v skupinskem duhu odigrali vlogo življenja. Rešili so življenje drugemu, za kar jim iskreno čestitamo," so sporočili s policije.

Pri reševanju sodelovalo deset ljudi

Skupno je, po podatkih policije, pri reševanju sodelovalo deset oseb. Trije na sedežnici in sedem pod njo. Med njimi so bili delavci na smučišču, naključni mimoidoči in policist.