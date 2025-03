Z mariborske policijske uprave so sporočili, da se je v petek na Mariborskem Pohorju zgodila huda nesreča. 70-letna državljanka Madžarske je zamudila izstop iz sedežnice, padla z višine dveh metrov in se hudo telesno poškodovala.

Nesreča se je zgodila okoli 11. ure na progi Ruška. Na kraju so poleg nadzornika smučišča posredovali tudi reševalci.

Poškodovano so s helikopterjem prepeljali v mariborski klinični center. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.