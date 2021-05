Spodbudna novica o nesrečniku iz Planice

Daniel Andre Tande je marca v Planici grdo padel in bil nekaj dni v umetni komi. Po mesecu in pol je začel z lažjimi treningi.

Daniel Andre Tande je marca v Planici grdo padel in bil nekaj dni v umetni komi. Po mesecu in pol je začel z lažjimi treningi. Foto: Guliverimage

"Daniel je dobro. Lepo ga je videti optimističnega in zelo motiviranega," je dejal športni direktor norveških skokov Clas Brede Bråthen.

Daniel Andre Tande je padel v poskusni seriji četrtkove tekme (25. marec) na Letalnici bratov Gorišek. Vsem je zastal dih, ko je izgubil oblast nad smučmi in silovito trčil ob doskočišče planiške letalnice. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana, vse do prvih informacij iz ljubljanske bolnišnice pa je bilo veliko negotovosti glede njegovega zdravja.

Ob grozljivem padcu si je zlomil ključnico in dobil poškodbe pljučnega krila. V umetni komi je ostal tri dni, z intenzivne nege so ga nato spustili 31. marca, 2. aprila pa je po odlično opravljenem delu zdravniške službe v UKC Ljubljana že stal na norveških tleh.

"Daniel je počasi začel s treningi. Kljub vsemu mora biti pazljiv"

Pred dnevi so na Norveškem razkrili imena skakalcev, ki bodo sestavljali osrednjo reprezentanco za olimpijsko sezono in med njimi je tudi Tande: "Zagotovo bo skakal. Daniel rad skače. Zaljubljen je v smučarske skoke in jih zagotovo pogreša. Mislim, da ga bomo kmalu videli na skakalnici in veselim se tega," je sporočil Bråthen.

Norveška reprezentanca se je predstavila v ponedeljek, a so zdravniki Tandeju prižgali rdečo luč za udeležbo na novinarski konferenci, medtem ko je bil lahko prisoten na skupinskem fotografiranju.

Foto: Sportida

"Zelo se veselim, da bom spet skakal skupaj z njim. V življenju je imel že veliko preprek, zato pričakujem, da se bo vrnil," je dejal prvi mož zadnje zime Halvor Egner Granerud, ki je osvojil veliki kristalni globus.

Glavni trener Alexander Stöckl je izpostavil, da je Tandejev padec vplival na predstave njegovih izbrancev v Planici, a je zdaj ta za njimi. "Daniel je počasi začel s treningi. Kljub vsemu mora biti pazljiv. Upam, da bo z nami že skakal na prvih treningih na plastiki v začetku junija. Bomo videli, kaj bo zanj najbolje in se prilagajali. Vendarle je imel preluknjana pljuča, kar vpliva na fizični napor. Povrhu vsega ima ključnico privito skupaj, ob padcu je utrpel tudi težji pretres možganov. Vendar se je k sreči po vsem tem pobral," je za norveški VG dejal Stöckl.