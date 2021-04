Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški smučarski skakalec Daniel Andre Tande, ki je ob koncu sezone v Planici grdo padel na Letalnici bratov Gorišek, je včeraj zapustil bolnišnico, so sporočili iz Norveške smučarske zveze. Naslednjih nekaj tednov potrebuje mir in počitek, pravijo.

"Daniel je bil včeraj odpuščen iz bolnišnice. Počuti se dobro, v naslednjih tednih pa potrebuje predvsem mir in počitek," je sporočil zdravnik norveške skakalne reprezentance Guru Ranum Ekas in domače novinarje pozval, naj Tandeja naslednjih nekaj tednov pustijo pri miru.

Ekas je nesrečnega skakalca spremljal vse od njegovega padca, 25. marca v poskusni seriji tekme na letalnici v Planici, ob njem je bil, ko se je ta zdravil v ljubljanskem UKC, ter ga nato v začetku aprila pospremil na Norveško. Zdaj je 27-letnik v domači oskrbi.

Nesrečnega Norvežana so sprva oskrbeli slovenski zdravniki, 2. aprila pa so ga prepeljali na Norveško. Foto: Guliverimage

Tande si je v grozljivem padcu zlomil ključnico in dobil poškodbe pljučnega krila. S helikopterjem so ga takoj odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, kjer je naslednje tri dni ostal v umetni komi. Zdravniki so ga 31. marca z intenzivne nege premestili na travmatološki oddelek, v domovino pa se je vrnil 2. aprila.

