Daniel Andre Tande se je v petek vrnil v domovino, vodilni v norveški skakalni reprezentanci so pozitivno presenečeni nad njegovim uspešnim okrevanjem.

"Po pogovorih, ki smo jih do zdaj imeli z Danielom, smo prejeli zelo spodbudne informacije glede njegovega stanja, sploh če upoštevamo, v kakšnem položaju je bil pred tednom dni. Kar nekoliko senzacionalno je, da je v tako dobrem stanju," je o nesrečnem skakalcu Danielu Andreju Tandeju, ki je pretekli teden grdo padel v Planici in se v petek vrnil v domovino, dejal športni direktor reprezentance Clas Brede Bråthen.

Norveški mediji so se v petek razpisali o vrnitvi Daniela Andreja Tandeja, ki se je pretekli teden po padcu na planiški velikanki težje poškodoval in nekaj časa preživel v umetni komi. Športni direktor norveškega skakalnega tabora Clas Brede Bråthen pa je informaciji o petkovi vrnitvi iz Ljubljane v Gardermoen dodal še nekaj spodbudnih besed o stanju 27-letnega Vikinga.

Športni direktor vesel dobrega okrevanja

"Zdaj je v varnih rokah norveške zdravstvene službe, že pred tem pa so po dramatičnem padcu zanj zelo dobro poskrbeli slovenski zdravniki. Po naših informacijah mu gre dobro. Pogovori, ki smo jih do zdaj imeli z Danielom, so bili spodbudni, sploh če upoštevamo, kako dramatično je bilo vse skupaj videti še pred tednom dni. Lahko rečem, da je kar nekoliko presenetljivo, senzacionalno, da je v tako dobrem stanju, kot je," je Bråthen optimistično govoril za norveški medij VG.no.

Nekdanji norveški skakalni reprezentant je ob tem dodal še, da bo Tande še lep čas ostal pod budnim nadzorom norveškega zdravstvenega osebja.

Zlom ključnice, poškodba pljučnega krila

Tande je grdo padel v četrtkovi poskusni seriji (25. marca), pri tem si je zlomil ključnico in si poškodoval pljučno krilo. Prepeljali so ga v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je bil tri dni v umetni komi, zadnji marčevski dan so ga z intenzivne nege premestili na travmatološki oddelek, v petek pa se je vrnil na Norveško.