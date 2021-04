Stvari so se doma in na skakalnici postavile na pravo mesto

Za Anžetom Laniškom je najboljša sezona v smučarskih skokih. Štiri uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, ki ga je končal na devetem mestu, in zlasti bronasta medalja na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu so osrednji vrhunci. Želja je, da bi nadaljeval nadgradnjo in bil še naprej konstanten, kar je osnova za dolgoročni uspeh.

V drugi polovici aprila bo Anže Lanišek dopolnil 25 let, kar so še vedno mlada leta, a na vsakem koraku deluje zelo zrelo. Ko je pred leti v glavi doživel preskok, se je začela njegova skakalna kariera vzpenjati.

Enega od vrhuncev kariere je dočakal na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer je na manjši skakalnici skočil do bronastega odličja. Če mu ne bi ponagajal hrbet, bi zdaj morda pisali o njegovih dveh medaljah, saj je bil kljub nevšečnostim konkurenčen na veliki napravi in zasedel peto mesto.

"Naporno, a prijetno"

V svetovnem pokalu se je štirikrat zavihtel na zmagovalni oder - trikrat je bil drugi, enkrat tretji -, kar le še olepša njegovo sezono. "Bil sem že zelo blizu tega, da bi zmagal, pa sem se moral potem zadovoljiti z drugimi mesti. Lepa sezona je za mano. Dolga. Po eni strani naporna, po drugi zelo prijetna. Takrat, ko ti gre, je vse lažje. So bili pa vzponi in padci. Veseli me, da so bili, da je tista motivacija za naprej. Da vem, da lahko pokažem še marsikaj."

V pretekli sezoni je imel večkrat razlog za zadovoljstvo. Foto: Sportida

Zadovoljen je, da se njegova kariera postopno dviguje in da v karavani ni muha enodnevnica: "Definitivno si ne bi želel, da bi zmagal samo na eni tekmi in potem poniknil. Še vedno se držim načela, da konstantno skačem, da konstantno dosegam rezultate in konstantno poskušam dvigovati formo. Posledica so rezultati."

"Vidim, da je pristop pravi"

Ključen je bil klik v glavi, ko se je odločil, da bo začel odraščati. Velikokrat smo slišali, kako razposajen in temperamenten je bil, kar ga je udarilo po hrbtu. Zdaj se drži drugačnega načela: "Vidim, da je pristop, ki sem ga ubral, pravi. Prinaša rezultate. Upam, da bom tako nadaljeval. Že pet let se ubadam s tem, da je treba narediti preskok v glavi, torej odrasti in priti iz pubertete. To je tisto, kar je bilo bistveno. Otrok me je posledično dodatno umiril. Določene stari so se postavile na pravo mesto, tako doma kakor tudi na skakalnici. Vesel sem vsega tega. Rad bi prišel v prihodnjo sezono še bolj samozavesten."

Foto: Sportida

In prihodnja sezona prinaša prav poseben vrhunec. Zimske olimpijske igre v Pekingu bodo namreč v središču pozornosti. Čeprav si prav vsi skakalci želijo medaljo na največjem dogodku, pa je na poti za dosego cilja treba biti postopen, je še poudaril član SSK Mengeš: "Niso olimpijske igre edina tekma sezone. Želim biti dober vso sezono. To je tisti motiv, ki je najpomembnejši. Da konstantno dobro skačeš. Potem imaš tisto določeno mero samozavesti, da lahko takrat, ko je treba, pokažeš največ."