Ko je Peter Prevc sezono 2019/20 končal kot osmi v svetovnem pokalu in celo zmagal v Lillhemmerju, je bilo pričakovati, da bo v nedavno končani zimi naredil preskok k najboljšim. A do njega ni prišlo.

Lastnik velikega kristalnega globusa iz leta 2016 je sezono v Planici zaključil na 23. mestu, kar ga ni zadovoljilo. Na posamični tekmi se višje od 11. mesta ni uspel prebiti. Po desetih letih je to tako prva sezona, ko se mu na kakšni izmed tekem ni uspelo prebiti med najboljšo deseterico.

"Ne veš niti tega, kaj se je zgodilo"

Sam je dovolj zgovorno opisal, kako je to doživel: "Sezona je imela vzpone in padce, šlo je malce "po hribčkih". Pravih vzponov ni bilo nikoli, nikoli popolnih padcev. Takšna sezona te pusti praznega, nobenega zadovoljstva nimaš s tehniko, rezultati. Ne veš niti tega, kaj se je zgodilo."

Redki so bili trenutki, ko je bil videti zadovoljen. Foto: Guliverimage

Kot je v nedavnem intervjuju povedal glavni trener Robert Hrgota, mu je šlo do jesenskega pripravljalnega obdobja zelo dobro, nakar so se pojavile majhne poškodbe: "Začelo se je vrteti v krogu. Kar naenkrat je bila pred vrati zima. Glava takrat ni povsem samozavestna. Če se v štartu ne poklopi, se stvari ne speljejo dobro. Celotno sezono se je boril, lovil priključek. Lahtiju se je nekako približal, naredil preskok. Verjamem, da bi s pravočasnim odskokom bil med šestimi najboljšimi ali višje (osvojil je 12. mesto, op. a.). Na skakalnici, ki mu ne leži. Vsaj tako on pravi."

"Namesto da bi takrat šlo navzgor, se je obrnilo"

Potem ga je "položil" še koronavirus in moral je izpustiti kar štiri postojanke svetovnega pokala. Na nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorf se je podal praktično iz dnevne sobe, kjer ga je potolklo, da se ni uvrstil v ekipo skakalcev, ki so dobili mesto v kvalifikacijah za posamično tekmo na srednji skakalnici.

"V Planici je naredil napredek in bil skoraj blizu deseterice. Še vedno je krvoločen Peter, lačen zmag. Narediti je treba analizo, da se napake ne ponovijo," pa se je Hrgota dotaknil zadnjega vikenda v sezoni, v katerem se je Peter razveselil 11. mesta na petkovi tekmi.

V Planici je poletel do 11. mesta. Ga bo to dvignilo, da bo v naslednjem letu spet sledil pohod proti najboljšim? Foto: Guliverimage

"Vedno se mi je ustavilo, ko sem se priboril do 11., 12. mesta. Namesto da bi takrat šlo navzgor, počasi med deseterico, se je zadeva obrnila. In spet sem padel nazaj proti 20. mestu. To so stvari, ki te po sezoni jezijo in žalostijo. Ne veš, kaj si naredil narobe, da je bilo tako," je Prevc razumljivo razočaran.

V tem tednu bo naredil podrobno analizo, da bo lahko z glavnim trenerjem Hrgoto naredil smernice za pripravljano obdobje, ki bo sledilo že v aprilu. "Mogoče je treba stvari malo urediti že na pripravljalnih treningih, da potem greš na tekmo bolj umirjen," je dejal najstarejši od bratov Prevc, ki bo moral v prvi vrsti sprostiti glavo, da se mu bo poklopilo tudi na skakalnicah.