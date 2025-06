Mineva 14 let, odkar se je poslovil priljubljeni slovenski glasbenik Branko Jovanović Vunjak, bolje znan kot Brendi. Slovel je po poskočnih pesmih, ki so opevale predvsem življenja običajnih slovenskih ljudi in njihovih zabavnih in ljubezenskih prigod. Njegove najbolj znane so Marjanca, Povej mi Marina, Ona sanja Pariz in mnoge druge. Brendi je na slovenski glasbeni sceni ustvarjal več kot 25 let in bil tudi član znane zasedbe Don Juan ter dueta Korado in Brendi. Umrl je 19. junija 2011, ko mu je po nekaj ur po nastopu v Lipici odpovedalo srce. Danes njegovo glasbeno zapuščino v svojem prepoznavnem slogu nadaljuje njegov sin Dejan Vunjak.

Glasbenik in pevec Brendi (Branko Jovanović Vunjak) se je rodil 28. aprila 1962 v Šentjerneju na Dolenjskem. Živel je pri rejniški družini Kromar na Rojah, po končani osnovni in srednji elektrošoli v Ljubljani pa je začel intenzivneje nastopati na veselicah in v šolah. Svoje prve pesmi je Brendi začel pisati že v osnovni šoli. Večinoma je bil znan kot glasbenik, ki je nastopal s kitaro, učil pa se je tudi violine.

V vojski je igral v skupini Artiljerac, kasneje pa je z različnimi ansambli nastopal po ljubljanskih kavarnah in barih. Z Draganom Trivičem (kasnejšim bobnarjem skupine Agropop) sta ustanovila skupino Beli med in nastopala na veselicah. Zatem ga je v skupino Randez-Vous povabil Miro Čekeliš, a v njej ni ostal dolgo, kmalu se je pridružil ansamblu Amadeus Toneta Dimnika - Čoča (bobnarja skupine Gu-Gu).

Sodelovanje z mlado zvezdniško pevko Hajdi Korošec

Po odhodu iz te skupine je ustanovil znano skupino Don Juan ter že kmalu izdal tudi zelo uspešno ploščo Mandarina, ki so jo prodali v nakladi sto tisoč izvodov. V tem obdobju je sodeloval tudi z mlado pevko Hajdi Korošec, ki je v 90. letih v Sloveniji postala zvezda in bila njegova varovanka. Zanjo je napisal številne pesmi, kot so: Naš kuža, Nisem važna, Oblečem si oblekico in druge.

Dejan Vunjak s svojo spremljevalno skupino Brendijeve barabe nadaljuje zapuščino svojega očeta. Foto: Ana Kovač

Obdobje skupine Don Juan in Korado&Brendi

Leta 1996 je razpadla tudi skupina Don Juan in Brendi je svojo glasbeno kariero nadaljeval v duetu s Koradom Buzetijem, njuna skupina pa se je imenovala Korado in Brendi. V tem obdobju je Brendi veliko nastopal tudi samostojno in se s svojimi skoraj ponarodelimi skladbami usidral v srca svojih številnih oboževalcev.

Brendi pa ni bil znan le kot odličen glasbenik, ki je znal na svojih nastopih zabavati množice, ampak tudi kot odličen avtor svojih skladb, pisal pa je tudi za druge izvajalce, med drugim za veliko še danes znanih glasbenih imen: Vilija Resnika, Pop Design, Heleno Blagne, Natalijo Verboten, Bazar in druge. Že v osemdesetih je ustanovil založbo Mandarina, ki deluje še danes, vlagal je tudi v nepremičnine v Ljubljani in na Krku ter se podal v turistične vode.

Branko Jovanović Vunjak – Brendi ob boku pevke Helene Blagne, s katero je sodeloval tudi na glasbenem področju. Foto: Mediaspeed

Na odru do zadnjega diha

Bil je aktiven do zadnjega, saj je 19. junija 2011 umrl star le 49 let. Poslovil se je le nekaj ur po nastopu v Lipici, potem ko mu je odpovedalo srce. Brendi je za seboj pustil leta 1988 rojeno hčerko Tino in leta 1993 rojenega sina Dejana Vunjaka, ki še danes na odrih neguje očetovo glasbeno zapuščino in izdaja svoje nove avtorske uspešnice. Dejan se je že mlad preizkusil kot igralec, danes pa je poleg glasbenega ustvarjanja tudi voditelj v eni izmed televizijskih oddaj na nacionalni televiziji.

Dejan Vunjak svojemu očetu: Tvoje pesmi še vedno prepevamo na ves glas

28. aprila se je na očetov rojstni dan spomnil tudi njegov sin Dejan, ki je na dan, ko bi Brendi praznoval 63 let, zapisal: "Dragi Brendi, danes bi praznoval svoj 63. rojstni dan. Tvoje pesmi še vedno prepevamo na ves glas in še vedno si v naših srcih."

Miša Molk o svojem kolegu: Nasmejan obraz in topel objem

Ob obletnici Brendijeve smrti se je na svojega kolega spomnila tudi televizijska voditeljica Miša Molk, ki je o Brendiju v svoji objavi, ki ji je dodala tudi nekaj skupnih fotografij, zapisala z izbranimi besedami: "Veliko javnih prireditev sem vodila, kjer je nastopil tudi on. Bil je izjema, če ne tudi edini, ki je razumel, ko sem mu kot odgovorna urednica razvedrilnega programa rekla, da njegov oder niso kulise v studiu nacionalne televizije, ampak da naj še naprej uspešno nastopa na javnih prireditvah."

Molk, s katero je Brendi tudi glasbeno sodeloval, je dodala: "Ja, ni bil užaljen, razumel je. Nadvse ljubezniv in spoštljiv do občinstva. In tako se je tudi poslovil. Nekaj ur po nastopu v Lipici 18. junija 2011. Vedno se ga z veseljem spominjam. Nasmejan obraz in topel objem."

