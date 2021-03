Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveškega skakalca Daniela Andreja Tandeja so z intenzivnega oddelka UKC premestili na travmatološkega. Slovenski in norveški zdravniki bodo skupaj z zavarovalnico razpravljali o tem, kako bi nesrečnega skakalca prepeljali na Norveško.

Norveškega smučarskega skakalca Daniela Andreja Tandeja, ki je v četrtek v poskusni seriji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici grdo padel, so v ponedeljek prebudili iz umetne kome in je že komuniciral z najbližjimi.

Kot je pozneje potrdila zdravnica norveške skakalne ekipe Guri Ranum Ekas, so Tandeja lahko odklopili z respiratorja in vse je potekalo brez težav.

Danes zjutraj je vodja norveških skakalcev Clas Brede Brathen za norveško televizijo NRK potrdil, da bodo nekdanjega svetovnega prvaka premestili z oddelka za intenzivno nego na travmatološki oddelek UKC Ljubljana.

Danes ali v četrtek bodo norveški in slovenski zdravniki skupaj z zavarovalnico razpravljali o tem, kako bi Tandeja prepeljali na Norveško, poroča STA.

"A pred tem bomo dodobra pretehtali razloge za in proti. Prevoza domov se bomo lotili z največjo previdnostjo. Četudi Daniel dobro napreduje, ne smemo pozabiti, da je utrpel hud udarec. Stres potovanja domov je lahko tudi prevelik," je opozoril Brathen, ki je med drugim razkril tudi prve Tandejeve besede. "Ne boste se me tako zlahka znebili," je dejal in dal vedeti, da je kljub posledicam padca v dobrem duševnem stanju.

Tande si je pri padcu med drugim zlomil ključnico in ima prebodeno pljučno krilo, na srečo pa pri grdem padcu ni prišlo do poškodb možganov ali vratu. Padca si še ni ogledal, a tudi to pride na vrsto, je napovedal Norvežan, ki bo težko kdaj pozabil Planico.

