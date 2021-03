Spodbudne novice iz UKC Ljubljana: Tande naredil velik napredek

Iz norveške skakalne družine so sporočili pozitivno novico, da so Daniela Andreja Tandeja, ki je padel v Planici na Letalnici bratov Gorišek, danes zjutraj odklopili od respiratorja in diha povsem samostojno.

Vse od četrtkovega grozovitega padca v poskusni seriji na Letalnici bratov Gorišek je norveški skakalec Daniel Andre Tande na intenzivni enoti UKC Ljubljana, kjer ga je zdravniško osebje sprva dalo v umetno komo, da se je telo po adrenalinskem šoku umirilo.

S procesom zbujanja so začeli v soboto, velik napredek je naredil v noči na ponedeljek. "Zbujen je in diha sam. Od respiratorja so ga odklopili danes zjutraj ob šesti uri. Vse je šlo dobro. Družina je z njim in se že pogovarja," je sporočil zdravnik norveške skakalne ekipe Guri Ranum Ekaas.

Skakalci v Planici so imeli Tandeja nenehno v mislih. Foto: Guliverimage

Sprva je bil ob Tandeju, ko so v UKC Ljubljana začeli s procesom zbujanja iz umetne kome, športni direktor norveških skokov Clas Brede Braathen, med vikendom pa sta v Ljubljano pripotovali njegova mama in dekle, ki sta zdaj vseskozi ob njem.

"Pogovarjal se je z njima in vse je lepo," je za NRK potrdil Braathen.

Tande si je ob grozovitem padcu poškodoval ključnico, predrta je imel tudi pljuča, k sreči pa ni utrpel poškodb glave. "Zelo smo srečni, da se je Daniel zbudil in dobro napreduje. Hvala vsej zdravniški službi v Planici in kliničnem centru v Ljubljani. Upam, da bo lahko šel Daniel kmalu domov in bo tudi stoodstotno zdrav," je trener norveškega skakalne reprezentance Alexander Stöckl sporočil NRK.