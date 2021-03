Nesrečni Tande se je odzval v procesu zbujanja iz umetne kome

V četrtek je vsem v Planici in ljubiteljem smučarskih skokov zastal dih, potem ko je Daniel Andre Tande padel v poskusni seriji. Nezavesten je obležal v snegu, na srečo pa je planiška zdravniška služba izjemno hitro posredovala in nesrečnemu Norvežani nudila prvo pomoč.

S helikopterjem so ga nato odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so ga dali v umetno komo, saj so želeli, da bi se telo povsem umirilo. V soboto so začeli s procesom zbujanja, danes proti večeru pa so iz norveškega tabora posredovali informacijo o njegovem nadaljnjem zdravstvenem stanju.

"Daniel se je odzval na proces zbujanja iz kome. Pokazal je očesni stik, se premaknil in reagiral na pogovor. Še vedno je na začetku prebujanja, slovenska zdravniška ekipa pa je zelo zadovoljna z razvojem in nam daje varnost v zvezi z nadaljnjim zdravljenjem. Danielova mama in dekle sta prispeli v Ljubljano in bosta ostali z njim v bolnišnici v nadaljnjem procesu zbujanja iz umetne kome," je sporočil norveški reprezentančni zdravnik Guri Ranum Ekas.