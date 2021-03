Domen najboljši Slovenec, Pavlovčič ni zdržal, Hrgota ostaja na položaju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karl Geiger je v finalni seriji nadoknadil visok zaostanek in se povzpel na najvišjo stopničko.

Karl Geiger je v finalni seriji nadoknadil visok zaostanek in se povzpel na najvišjo stopničko. Foto: Guliverimage

Po prvi seriji je od Slovencev najbolj kazalo Boru Pavlovčiču. Po tretjem mestu in osebnem rekordu v prvi seriji z 249,5 metra je v finalu naredil napako, pristal pri 218 m in padel na sedmo mesto (430,1).

Žiga Jelar (417,9) je bil 12., Anže Lanišek (414,6) 14., Peter Prevc (377,7) pa ga je v finalu polomil in je nazadoval na 23. mesto. "Žal danes z ekipnim nastopom ne moremo bit zadovoljni. V eni seriji si ne moreš privoščiti napake, mi smo si jo. Zaostali smo za 3,4 točke za stopničkami," je za TV Slovenija dejal selektor Robert Hrgota, ki ostaja na čelu moške reprezentance. Podaljšali mu bodo pogodbo še za dve leti. Vse skupaj mora le še potrditi Zbor in odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo.

Nemec nadoknadil visok zaostanek in prišel do malega kristalnega globusa

Po prvi seriji je vse kazalo na suvereno zmago Japonca Rjojuja Kobajašija. Imel je deset točk prednosti pred Karlom Geigerjem, a ni zdržal in s poletom 217 metrov na koncu zaostal za odličnim Nemcem. Nemški uspeh je s tretjim mestom dopolnil Markus Eisenbichler. Geiger je z zmago osvojil tudi mali kristalni globus za najboljšega letalca, ki si ga je razdelil s Kobajašijem.

Veliki zmagovalec sezone je že pred prihodom pod Ponce postal Halvor Egner Granerud. 24-letni Norvežan je nanizal 11 zmag v svetovnem pokal in si priboril neulovljivo prednost. Na nedeljski preizkušnji je po napaki v finalni seriji zasedel 16. mesto.

Planica, nedeljska posamična preizkušnja:

Druga serija:

Prva serija: