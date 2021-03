Slovenski orli za las ostali praznih rok

Bor Pavlovčič je izvrstno odprl tekmo in poletel kar 243 metrov ter postavil osebni rekord. Sicer sta imela v prvi skupini boljši točkovni izplen Norvežan Halvor Egner Granerud in Avstrijec Daniel Huber, a je bila osnova dobra.

Slovenski šampion Peter Prevc je bil naslednji na vrsti, da razpre krila. Z 205 metri se ni proslavil, zato je Slovenija počasi začela izgubljati stik z najboljšimi. Po nastopu Žige Jelarja se je to zgodilo. Poletel je le pol metra manj kot najstarejši od bratov Prevc, a so tekmeci v njegovi skupini pridobili lepo točkovno zalogo prednosti pred zadnjimi skakalci. Slovenija je celo padla na šesto mesto.

Kot zadnji od Slovencev je nastopil Domen Prevc, naredil odličen skok ter pristal pri 228,5 metra. Slovenijo je dvignil po razpredelnici, a več kot za četrto mesto to ni bilo dovolj. Od odra za zmagovalce so bili slovenski skakalci na koncu oddaljeni le 3,4 točke. Zmage so se veselili Nemci, drugi so bili Japonci, tretji pa naši severni sosedi Avstrijci. V slovenskem taboru imajo grenak priokus, saj so bili v soboto do prekinitve celo na vodilnem položaju.

Brez stopničk na ekipnih tekmah

Naši orli se v tej sezoni na ekipnih tekmah niso proslavili. Četrto mesto v Zakopanah ter Planici in dvakrat šesto mesto je bera v svetovnem pokalu. Na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici so bili naši orli prekratki za uvrstitev na oder za zmagovalce in tekmovanje končali na četrtem mestu. Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu pa je slovenska zasedba prišla do petega mesta.

