Veter imel v Planici svoje načrte, Slovenija do odpovedi v vodilnem položaju

Bor Pavlovčič in Peter Prevc sta poletela na ekipni tekmi in Slovenijo popeljala na prvo mesto, vendar je nato veter odpihnil preizkušnjo. Foto: Bobo

Ekipna tekma na Letalnici bratov Gorišek v Planici je bila zaradi premočnega vetra odpovedana. Organizatorji tekmovanja so se kar nekaj časa trudili, da bi izpeljali vsaj eno serijo, a je bil veter premočan, da bi tekmo lahko nadaljevali. Do prekinitve je bila Slovenija, za katero sta svoj nastop opravila Bor Pavlovčič in Peter Prevc, celo na prvem mestu. Bodo ekipno preizkušnjo skušali pod streho pospraviti v nedeljo namesto poskusne serije?

Po besedah slovenskega trenerja Roberta Hrgote je bila tudi večina trenerjev za to, da se tekma odpove. Na koncu so jih organizatorji le uslišali in tekmovanje odpovedali.

Zadnji se je po planiški velikanki spustil Antti Aalto, ki je bil prvi v tretji skupini skakalcev. Od naših sta se po Letalnici bratov Gorišek spustila le Bor Pavlovčič, ki je pristal pri 220 metrih (203,3 točke), in Peter Prevc, ki je v prvi seriji skočil 202,5 metra (175,1 točke). Na vrhu sta ostala Žiga Jelar in Domen Prevc. Trener nemške ekipe je že pred odpovedjo svoje tekmovalce umaknil z letalnice. Slovenija je imela po dveh serijah vodilni položaj. Druga Avstrija je zaostajala 5,4, tretja Poljska 9,6 in četrta Nemčija 31,9 točke.

V nedeljo je na sporedu še posamična tekma. Prva serija se bo začela ob 10. uri, v igri pa je celo, da bi z eno serijo pod streho spravili tudi ekipno tekmo − ta bi bila na sporedu namesto poskusnega skoka.

Ostali brez stopničk na ekipnih tekmah

Slovenski skakalci se v tej sezoni na ekipnih tekmah niso proslavili. Četrto mesto v Zakopanah in dvakrat šesto mesto je vsa bera v svetovnem pokalu. Na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici so bili naši orli prekratki za uvrstitev na oder za zmagovalce in tekmovanje končali na četrtem mestu. Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je slovenska zasedba prišla do petega mesta.

Danes je tako napočil čas, da popravijo vtis, spremenijo tok in da se četverica Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga Jelar in Domen Prevc zavihti na zmagovalni oder. Ker skoki niso na pravi ravni, glavni trener Robert Hrgota v moštvo ni uvrstil našega najboljšega v svetovnem pokalu Anžeta Laniška. Bili so na dobri poti, a je veter imel svoje načrte.

Planica, ekipna tekma, 1. serija