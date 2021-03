Slovenski skakalec Anže Semenič je v petek na Letalnici bratov Gorišek poletel do 19. mesta, kar je bil obliž na rano, ki je nastala decembra pred domačim svetovnim prvenstvom v poletih v Planici. Takrat je bila po njegovem mnenju sestava ekipe smešna. Z delom v B-reprezentanci je zadovoljen in upa, da bodo trenerska zasedba ostala enaka tudi v prihodnje.

Anže Semenič je to sezono začel v svetovnem pokalu in se v Ruki ter Nižnem Tagilu uvrstil med dobitnike točk. Nato je prišlo na vrsto svetovno prvenstvo v poletih v Planici. Zanj je znano, da je letalec po duši in ima z 241 metri enega od najdaljših slovenskih dosežkov. A so se mu takrat vrata zaprla.

V nadaljevanju vse do konca zime v Planici na Letalnici bratov Gorišek ni več dobil priložnosti med elito, kar ga je vrglo iz tira. "Malce sem se lovil po skakalnici. Decembra me je tisto porušilo. Sestava ekipa je bila po mojem mnenju smešna. Potem sem delal naprej. Celinski pokal se je nadaljeval. Boril sem se. Malce sreče bi potreboval, da bi se vse sestavi. V ekipi za svetovni pokal ni prišlo do menjav. Sezona je bila težka, tudi zaradi covida. Nisem čisto zadovoljen, vendar upam, da s to ekipo Igorjem Medvedom, Mitjo Oraničem in Janom Jamnikom nadaljujemo. V B-ekipi smo zelo dobri fantje. Zelo dobro pritiskamo na A-ekipo," je Semenič brez dlake na jeziku pokomentiral sezono.

Vesel za Pavlovčiča, s katerim sta bila sostanovalca na začetku sezone

Na petkovi tekmi na Letalnici bratov Gorišek je z 19. mestom pokazal, da je sposoben leteti daleč. Pristal je pri 217 metrih in dobil zagon za poletno pripravljano obdobje: "Zadovoljen sem z današnjim skokom. Malce smole sem imel z razmerami. Kar sem v četrtek grešil v finalni seriji, sem tokrat popravil. Zadovoljen sem."

Razočaran je bil nad sestavo ekipe za svetovno prvenstvo v poletih. Foto: Sportida

Naš najbolj vroč skakalec v dolini pod Poncami Bor Pavlovčič, ki je v petek poletel do tretjega mesta, je že v četrtek opozoril na Lovra Kosa kot dobitnika premiernih točk v svetovnem pokalu in prav Semeniča. Za oba se je namreč zelo razveselil, da sta prišla v družbo najboljše trideseterice. "Super zadovoljen sem zanj. Tudi v petek je pokazal, kar zna. Trenutno spada v vrh. Zelo dobro se razumeva. Na začetku sezone sva bila skupaj v sobi in se super razumeva," je Semenič pohvalil nekdanjega sostanovalca.

"Upam, da B ekipa ostane ista"

Razlika med A- in B-reprezentanco sicer ni le v trenerju, saj B-jevcem pripada tudi nekaj manj dresov, nimajo na primer servisa, manj je priprav v tujini ... A je pod taktirko Igorja Medveda mogoče priti v družbo najboljših, kar so v tej zimi pokazali Semenič, Pavlovčič, ki je sezono začel kot B-reprezentant, in tudi Cene Prevc. "Mislim, da je z B-ekipo mogoče. Bor je bil letos lep primer. Tudi sam sem že prišel pred leti iz B- v A-ekipo. A-reprezentanca je res nadgradnja. Kakšne težave imajo tam, naj sami urejajo na Smučarski zvezi Slovenije. Upam, da B-ekipa ostane ista, ker mislim, da se zelo dobro dela," poudarja Semenič.

Upa, da bo tudi v prihodnje sodeloval z istimi trenerji, ki so del B-reprezentance. Foto: Sportida

O tem, ali je miselno kaj težko, ker kot nekdanji A-reprezentant pristaneš stopničko nižje, v B-ekipi, pa je še povedal: "Sem med starejšimi. Tudi mene je to prej ali slej čakalo. Med sezono sem opazil, da se mlajši fantje precej ozirajo name. Zanimivo je tudi iz te perspektive, da sem nekaj vreden, če me preskočijo. Malenkostno težje sicer je, a se bojuješ dalje in upaš na svojo priložnost."