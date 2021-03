Pri Jerneju Damjanu prisoten vprašaj

V lanski sezoni so težave z ramo botrovale temu, da Jerneja Damjana nismo videli na delu na najvišji ravni. V tej mu je ponagajala sprememba pri dresih, pa čeprav je sprva kazalo, da ne bo imel tovrstnih težav, zaradi katerih je na skakalnici čutil tudi ogromno strahu. Imperativ, da bi še vztrajal, so zagotovo olimpijske igre, bile bi njegove pete v karieri. A bo prej premislil, kakšna bo njegova nadaljnja pot.

Na novinarski konferenci pred začetkom Planice je predstavnik za stike z javnostjo pri skokih Tomi Trbovc začel pri posebni predstavitvi zadnjega slovenskega tekmovalca, ki bo naznanil slovo od smučarskih skokov. Roko na srce, mislili smo, da gre za vas, nato pa je besedo dobil Rok Justin. Kje ste v tem trenutku vi s svojo kariero?

Na tleh, prizemljen. Imel sem turbulentno sezono, ki se na televiziji ni videla, saj nisem prišel do svetovnega pokala. Težave? Težko reči. V tej zimi so se malce spremenili dresi in sam sem zelo občutljiv na spremembe pri opremi. Med poletjem smo stare drese predelali na nov kroj. S tistimi nisem imel nobenih težav. Ker sem imel veliko novih dresov od prejšnje sezone, sem si rekel, da bom poleti z njimi skakal, pred zimo pa bomo naredili nove. V tistem trenutku, ko sem dobil nov dres, me je z mize začelo pošteno kriviti in nisem našel nobenega občutka. Kakšnih 50 skokov sem naredil zelo na meji. Na koncu je prišlo tako daleč, da sem poskušal že na silo poskusiti. Ampak me je bilo v Planici na 120-metrski skakalnici tako strah, kot me v karieri še ni bilo. Takrat sem rekel, da je treba stvari resetirati. Pri mojih letih se vse stvari težje in počasneje spreminjajo. Ko se pojavijo takšni skoki in strah, kaj drugega kot dolg premor ne pomaga.

Foto: Sportida Ali ste vmes že kdaj pomislili, da bi končali kariero? Vendarle niste več mladi.

Pri mojih letih se nenehno razmišlja o tem. Normalno je. Noriaki Kasai ravno ne bom. Rekel sem si, da bom dobro premislil, umiril glavo. Da bo odločitev čista.

Verjetno so imperativ olimpijske igre v Pekingu, ki bodo prihodnje leto, in boste morda zaradi tega še vztrajali?

Zagotovo so olimpijske igre imperativ. Če bi se mi uspelo uvrstiti v ekipo, bi bile to že moje pete olimpijske igre. Že zaradi tega je veliko vredno.

Kakšen načrt imate? Kako se nameravate lotiti poletnega pripravljalnega obdobja?

Nič še nimam v glavi. Ogromno sem delal za Mednarodno smučarsko zvezo (FIS), kar zadeva skakalce. Sicer sem tudi v covid-19 skupini za vse športnike. Tedenski sestanki so bili in je pestro.

Ali je to ena stvar, s katero bi se lahko dalj časa ukvarjali?

To je ena od pro bono stvari, ki jih počnem. Te stvari so zanimive. Vedno rad pomagam skakalcem in ni mi težko

Kot predstavnik skakalcev ima veliko dela. Foto: Matic Ritonja/Sportida Da bi se na FIS zaposlili, ne pride v poštev?

Morali bi odpreti novo funkcijo, a je ni. Trenutno vse delam zastonj.

Kakšno vlogo ima delovna skupina, ki daje glas skakalcem?

Nenehno je kaj. Med zimo, ko je bilo kakšno vprašanje o koronavirusu, smo urejali stvari. Pravzaprav je bila v tej sezoni korona nenehno na meniju. Kakšnih sprememb letos ne bo, ker je naslednje leto olimpijska sezona. Smo pa s fanti zelo poglobili komunikacijo. Precej več je je kot v preteklosti. V pravo smer gre. Počasi se sproščajo, začenjajo govoriti. Potreboval sem dve leti, da so se navadili, da ni težava, če posameznik kaj pove.

Torej lahko v prihodnje pričakujemo, da bo to en skupni glas, ki bo v skokih imel težo?

Tako. Tudi Sandro (Sandro Pertile, direktor pri smučarskih skokih, op. a.) je zelo odprt za to. Včeraj smo imeli drugi sestanek. Prvi je bil v Zakopanah. Fantje so se odprli in ta sestanek je trajal kar dolgo. Tako FIS kakor tudi sam smo bili zelo veseli, da so začeli govoriti.

Kakšna je osrednja želja oziroma cilj?

Spremembe v prihodnosti bodo – v organizaciji, opremi … In precej lažje je uvesti spremembe, če imaš neposreden kanal in komuniciraš z glavnim dejavnikom. Lažje je vpeljati spremembe, če se pogovarjaš. Nastal je komunikacijski kanal, ki ga prej ni bilo.

Poglejmo še nekoliko slovenske skoke, ki imajo za seboj pestro zimo. Veliko se je dogajalo, od afere v Planici do medalje na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Kako ste jo sami doživeli?

Dve sezoni sem videl. Prva je bila pred svetovnim prvenstvom v Planici, druga po njem. Različni sta bili. Kot predstavnik naših fantov na Smučarski zvezi Slovenije sem se veliko pogovarjal. Poslušali so moj predlog, da pride Robert Hrgota. Da je bil v tistem trenutku najboljša mogoča rešitev. Fantje so trenutno zelo zadovoljni. Dobre volje so, sproščeni, kar je bistvo.

Foto: Grega Valančič/Sportida Če se konkretno dotaknemo decembrske afere, ki jo je z javnim nestrinjanjem z delom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja sprožil Timi Zajc … Ali ste kot vodja slovenskih skakalcev šli do odgovornih in se pogovorili?

Pravzaprav sem bil s Pogorelčnikom (Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, op. a.) nenehno v stiku. Ravno zaradi tega, ker sem bil na televiziji in sem potreboval sveže informacije, da ne bi prodajal bučk. Ko je bilo vsega konec, sem se z vsemi fanti pogovoril, želel slišati njihovo videnje in ga predal naprej.

Dejali ste, da je Robert Hrgota vnesel to sproščenost … Ali boste v poletnem obdobju delali pod njegovo taktirko ali boste kot v zadnjih letih nadaljevali samostojno pot?

Nisem še tako daleč. O tem se bomo pogovarjali pozneje. Robi je super, za naprej res ne vem.