Nesrečni Tande ima zlomljeno ključnico in bo do jutri ostal v komi

Ob grdem padcu Norvežana Daniela Andreja Tandeja v poskusni seriji na Letalnici bratov Gorišek je vsem zastal dih. Zdravniška služba je bila nemudoma ob njemu, nakar so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so opravili preiskave. Direktor norveške skakalne družine Clas Brede Braathen je sporočil, da ima zlomljeno ključnico, kljub vsemu pa bo vsaj do jutri ostal v umetni komi.

Četrtkovo dogajanje na Letalnici bratov Gorišek je zaznamoval tudi grd padec norveškega skakalca Daniela Andreja Tandeja, ki je brez zavesti ležal v izteku letalnice. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana, prve informacije o poškodbah pa je posredoval vodja zdravstvene službe pri OK Planica, dr. Tomislav Mirkovič: ''Daniel je bil v reševalno vozilo sprejet v nezavesti, moral je biti intubiran in mehansko predihavan. Po stabilizaciji je bil s helikopterjem prepeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Preliminarni testi so obetavni. Zdaj bomo počakali 24 ur, ko bomo teste ponovili. Več bomo tako vedeli jutri popoldan."

"Nič ni bilo ugotovljenega, kar bi lahko bilo življenjsko nevarno. Seveda smo vsi začutili olajšanje, potem ko je iz bolnišnice prišla spodbudna novica. Sicer ima zlomljeno ključnico, do jutri pa bo ostal v komi, da se bo zmanjšal stres v možganih," je spodbudne novice o zdravstvenem stanju Tandeja za NRK sporočil vodja norveških skokov Clas Brede Braathen.

Podobno padel kot Primož Roglič

Tande je izgubil nadzor nad smučmi takoj po odrivu z mize. Očitno je bil preveč agresiven pri svojem skoku, zato ni več čutil površine pod seboj in sledilo je neizbežno. Padec je nekoliko spominjal na tistega iz leta 2007, ko je na podoben način izgubil nadzor naš slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki je nekdaj veljal za nadarjenega smučarskega skakalca.

Foto: Guliverimage

Norvežan je nepremično obležal v izteku letalnice, zdravniško osebje pa mu je nemudoma nudilo pomoč ter ga oživljalo. Ko se je v dolini pod Poncami zaslišal zvok helikopterja, je bilo jasno, da je stanje zelo resno. Odpeljali so ga v UKC Ljubljana, kjer so naredili preiskave, in nemudoma sporočili, da je njegovo stanje stabilno.

Norveški skakalci težko ostali zbrani

"Na srečo padca nisem videl. Si v svojem fokusu. Težko je videti, ko nekoga odpeljejo. V tistem trenutku moraš biti osredotočen, da se tudi tebi naredi kaj takšnega," je na vprašanje o padcu Tandeja odgovoril Žiga Jelar, Peter Prevc pa je ob tem dejal: "Padca nisem videl, zato se me takrat ni dotaknil. Dotaknile so se me posledice. Hitro je treba ukrepati. Ko gre enkrat za življenje, ni več samo padec. Na srečo so prišle novice, da je boljše."

Izgubil je nadzor nad smučmi in padel z višine. Foto: Guliver Image

Težke trenutke so preživljali norveški skakalci kakor tudi prvi mož stroke v norveški reprezentance Alexander Stöckl, ki je nemočno na trenerski tribuni spremljal, kaj se je s Tandejem dogajalo: "Težko je, ko vidiš, da skakalca v zraku obrne. V tistih trenutkih le upaš, da bo s skakalcem vse ok. In to je najbolj pomembno."

Najboljši norveški skakalec na tekmi, ki je pripadla Japoncu Rjojuju Kobajašiju, je bil na koncu Robert Johannson na sedmem mestu, poudaril pa je, da se je padec dotaknil vseh in se je bilo težko zbrati: "Res je bilo težko, priznam. Težko sem se zbral. Vesel sem, da se je na koncu izšlo, kakor se je. Skakali smo za Daniela in to bomo počeli tudi v nadaljevanju tedna."