Nori Japonec do zmage. Kljub zgodovinskemu dosežku razočaranje za Slovence.

Rjuoju Kobajaši, najboljši že v kvalifikacijah, je prepričljivo dobil prvo tekmo finala svetovnega pokala v Planici. Kobajaši je zmago slavil s 452,5 točke, na stopničke pa sta se uvrstila še Nemca Markus Eisenbichler (445,1) in Karl Geiger (431,2). Najboljši Slovenec je bil Bor Pavlovčič (428,2) na petem mestu.

Po polovici tekme je za slovenski tabor kazalo še bolje, saj je bil Domen Prevc za Kobajašijem drugi, Pavlovčič pa tretji, a sta v finalu oba pokvarila svoji uvrstitvi. Pavlovčič je s tretjega zdrsnil na peto mesto, Domen Prevc (418,9 točke) pa z drugega na osmo mesto.

Bor Pavlovčič je bil s petim mestom najboljši od kar desetih Slovencev, ki so nastopili v finalu. Foto: Guliverimage

V finalu je prvič v zgodovini planiških tekem nastopilo deset Slovencev. Žiga Jelar (400,2 točke) je bil 17., Peter Prevc (395,1) 19., Tilen Bartol (374,8) je v finalu s 30. napredoval na 25. mesto, Cene Prevc (373,5) je bil 26., Lovro Kos (369,5) je s 27. mestom osvojil prve točke svetovnega pokala, najboljši slovenski skakalec to zimo Anže Lanišek (369,4) se tokrat ni najbolje znašel in je končal na 28. mestu, Timi Zajc (369,3) na 29., Anže Semenič (365,9) pa je bil 30.

Brez finalnega nastopa je danes pod Poncami ostalo kar nekaj skakalnih asov, med njimi tudi zmagovalec sezone Norvežan Halvor Egner Granerud.

V petek pod Poncami sledi druga tekma planiškega tedna; s prvo serijo se bo začela ob 15. uri.

Daniel Andre Tande je grdo padel v poskusni seriji. Foto: Guliver Image

Prva od treh posamičnih tekem, v soboto bo še ekipna, se je začela s poskusno serijo, v kateri jo je grdo skupil Norvežan Daniel Andre Tande, ki mu je v preletu "vzelo" smučko, z velike višine pa je grdo padel na sredini doskočišča, kjer ga je nato premetavalo vse do izteka letalnice. Nesrečnemu Norvežanu so ob izteku skakalnice takoj nudili zdravniško pomoč, nekaj časa je bil v enem od zabojnikov ob letalnici, ob njem pa je bila ves čas zdravniška služba. Tandeja so nato ob začetku prve serije s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Kot so sporočili iz FIS, je njegovo stanje stabilno, naslednje informacije pa bodo znane pozno popoldne, ko bodo v UKC Ljubljana opravili še podrobnejše preiskave.

Tandeja se že lep čas drži smola

"Grozno je bilo gledati njegov padec. Nočna mora je, da se to zgodi na letalnici pri hitrosti več kot 100 km/h. Neprijetno. Upajmo, da je z Danielom vse v redu," je dejal nekdanji odlični letalec Johann Remen Evensen, ki dela za norveško televizijo NRK.

Tande je imel v karieri že obilico nevšečnosti. Največkrat sta bila na tapeti kolena. Zaradi padcev je moral tudi operirati križne kolenske vezi in bil dalj časa odsoten s skakalnic. Padel je denimo leta 2016 v Engelbergu, Ruki 2019, Kuusamo 2020, vendar so se padci za razliko od planiškega dogodka zgodili ob doskoku.

Posebne težave mu je leta 2018 povzročila zelo redka bolezen, ki se imenuje Stevens-Johnsonov sindrom.

"Imel sem nenavadno infekcijo v zgornjem delu dihalnih poti. Takrat sem dobil antibiotik. Po nekaj časa se mi je razpoloženje začelo slabšati. Nekega dne sem se zbudil, moje ustnice in vse okoli pa je spominjalo na veliko rano. Zgrabila me je panika. Poklical sem taksi in se odpeljal v bolnišnico v Oslo. Mislil sem, da umiram. Srečo sem imel, da so hitro urgirali na reakcijo, ki se je zgodila na mojem obrazu. Simptomi, hvala medicinskemu osebju, niso prišli do drugih organov, ki povečajo možnosti smrti. Kot so mi dejali zdravniki, sem lahko dobil reakcijo na ibuprofen, ki sem ga vzel. Dejali so mi, če izpuščaji prekrijejo več kot 10 odstotkov kože, se možnost smrti poveča za do 30 odstotkov. Možnost, da imaš tovrstni sindrom, je manjša, kot če bi zadel na lotu. Na srečo mi to ne bo oteževalo priprav na zimo, bom pa imel poleti zaradi tega verjetno težave. Trenutno je največja težava slab imunski sistem," je pred leti dejal ekipni olimpijski prvak iz Pjongčanga in zlati s svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu.