Kvalifikacije Japoncu, Pavlovčič med najboljšimi, kar deset Slovencev na tekmi

Kvalifikacije v Planici so pripadle Rjojuju Kobajašiju, najboljši Slovenec je bil na tretjem mestu Bor Pavlovčič. Na četrtkovi tekmi bomo videli kar deset Slovencev.

Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je v kvalifikacijah lahko računal na 13 skakalcev, kar desetim je uspelo poleteti na četrtkovo tekmo, na kateri bo nastopilo 40 tekmovalcev.



Kvalifikacije so pripadle Japoncu Rjojuju Kobajašiju (229) metrov, ki se mu je najbolj približal Markus Eisenbichler (227,4). Najboljši Slovenec je bil Bor Pavlovčič, ki je zaokrožil prvo trojico. Podobno kot Japonec in Nemec je skočil z dveh zaletnih mest nižje kot prvi skakalci in pristal pri 232,5 metrih.

Na treningu dvakrat najdaljši Hayboeck

Skakalci so pred kvalifikacijami opravili z obema uradnima treningoma. Na obeh treningih je najdlje poletel Avstrijec Michael Hayboeck (241,5 m in 239,5 m). Od slovenske zasedbe je najdaljši polet uspel Lovru Kosu (236 m), s čimer je postavil tretjo daljavo prvega treninga. Oba treninga sta sicer potekala v spremenljivih razmerah, zaradi vetra je nekajkrat prišlo do prekinitev.

Daljave Slovencev na prvem in drugem treningu:



Rok Justin 196 m; 148 m

Žak Mogel 193 m; 179,5 m

Mark Hafnar 193 m; 168 m

Lovro Kos 236 m; 210 m

Anže Semenič 219 m; 215 m

Tilen Bartol 187,5 m; 184 m

Timi Zajc 206 m; 194 m

Cene Prevc 205 m; 192 m

Domen Prevc 205 m; 226 m

Žiga Jelar 229,5 m; 192 m

Peter Prevc 212 m; 213,5 m

Bor Pavlovčič 228,5 m; 202 m

Anže Lanišek 221 m; 210,5 m

Planica, kvalifikacije

