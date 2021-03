"Dolžnost je, da to storimo za Planico!"

Predsednik Zbora in Obora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič se je pred začetkom planiškega praznika, poletov na Letalnici bratov Gorišek, dotaknil finančnega položaja panoge in tudi težav, ki jih je prinesla pandemija koronavirusa. Kratko so potegnili mladi športniki, poudarja Jasnič, glavni trener A-reprezentance Robert Hrgota pa ob tem dodaja: "Škoda bi bila, da zaradi pandemije izgubimo športnike, ki so lahko v prihodnje tudi zmagovalci."

Od danes do nedelje bo na Letalnici bratov Gorišek v Planici čas za sklepni del svetovnega pokala. Zaradi odpadle norveške turneje RAW Air bomo v dolini pod Poncami spremljali dodatno tekmo, kar pomeni, da bodo današnjim kvalifikacijam v četrtek in petek sledili posamični preizkušnji, v soboto ekipna, v nedeljo pa še tretja posamična tekma v tem tednu.

Na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so upali, da bi lahko Planici uspelo gostiti še preostale tekme, ki so na Norveškem zaradi strogih ukrepov tamkajšnje vlade odpadle, a je bil finančni zalogaj prevelik. "Žal nam v teh razmerah ni uspelo pridobiti financ še za eno tekmo iz norveške turneje. Težka, nepredvidljiva sezona," je poudaril predsednik Zbora in Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič.

"Na seznam uvrstiti tudi športnike"

Foto: Vid Ponikvar Tudi Planica je zaradi koronavirusa ostala brez tekem. Pred natanko letom se je tik pred zdajci prižgala rdeča luč za izvedbo planiškega praznika, zaradi česar je zazevala velika finančna luknja.

Prav nastale težave so botrovale temu, da bo rezultat panoge drugačen od načrtovanega, čeprav v isti sapi dodaja, da je treba vendarle počakati do aprila: "Sezona je prinesla mnogo dobrih in tudi slabe rezultate. Lanski marec je izkopal veliko finančno luknjo, globoko več kot milijon evrov. Ker smo finale organizirali, nismo pa ga izvedli. Posledica je, da smo v panogi ostali brez plačil televizijskih pravic v lanskem decembru in tudi teh v marcu. To je prispevek panoge k sanaciji Planice. Naša dolžnost je, da to storimo, kajti poslanstvo Planice je, da dobiček vlaga v nordijske discipline. Čimprejšnja sanacija Planice pomeni tudi čimprejšnjo nadaljnjo pomoč skokom in tekom. Gre za vzajemno odvisnost, gre za sobivanje v dobrem in slabem," pravi Jasnič.

V tej sezoni je veliko denarja šlo za nenehna testiranja kot ukrepe proti novemu koronavirusu. Kolikor je bilo mogoče, so zaščitili skakalce in skakalce, čeprav virus ne izbira poti in je našel tudi kakšno luknjo. "Vsa ta dogajanja v mednarodnem športu zahtevajo od odgovornih analizo, kaj narediti s športniki, ki predstavljajo državo in tekmujejo pod slovensko zastavo po svetu. Načrt prednostnih skupin cepljenja proti novemu koronavirusu ne vsebuje športnikov. Na seznamu so le slovenski vojaki, napoteni na tuje misije. Kar je seveda prav. Mislim pa, da bi morali razmisliti o tem, da se na takšen seznam uvrsti tudi športnike. Vsa velika tekmovanja so bila organizirana, mi pa smo z masko na obrazu in življenjem v mehurčkih upali, da se vrnemo domov brez dodatnih karanten," poudarja prvi mož skakalne družine.

Trenerji odhajajo, osip 20-odstoten, ostaja bojazen, da bodo izgubili prihodnje zmagovalce

Foto: Sportida Jasnič se je obregnil tudi ob program države za izhod iz krize: "V njem sta zapisana turizem in kultura, nikjer pa ni športa. Prepričan sem, da je treba športu ravno tako nameniti vso pozornost, če želimo današnjim mladim vse dobro, zadržati svetovno pojavnost slovenskega športa in obvarovati športne objekte v Sloveniji pred propadom. Mladi skakalci so imeli v tej sezoni nekako en mesec normalnega treninga na skakalnicah. Če dodamo predčasno končano lansko sezono, pridemo do poraznega stanja pripravljenosti tekmovalcev, reprezentantov jutrišnjega dne. Ocenjujem, nismo zbrali še vseh podatkov iz klubov, da je osip približno 20-odstoten. Težko bo znova zagnati kolesje, kajti številni klubski trenerji so si poiskali drugo delo. Primorani so bili, saj morajo zaslužiti denar za preživetje."

Krize, ki je posledica koronavirusa, se je na torkovi novinarski konferenci dotaknil tudi glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota, ki je na lanskem domačem svetovnem prvenstvu v poletih prevzel dirigentsko palico, potem ko se je moral prejšnji selektor Gorazd Bertoncelj posloviti: "Kar zadeva nas, bi poudaril, da je dedi Ljubo dobro poskrbel, da nismo čutili pomanjkanja. Verjamem, da je bilo to v tej sezoni skoraj misija nemogoče. Rad bi se zahvalil vsem, da so nam omogočili nemoten proces treningov. Za drugo lahko povem, da so razmere zahtevne. Potrebe in želje imamo vsi, prioritete so. Verjamem, da bodo vodilni poskrbeli tudi za nas. Upam, da čim prej. Škoda bi bila, da bi zaradi pandemije izgubili športnike, ki so lahko v prihodnje tudi zmagovalci."