Odločitev je padla: slovenski skakalec zaključuje kariero

Pred dobrimi osmimi leti je Rok Justin debitiral v svetovnem pokalu in bil na uvodu v Lillehammerju 38., še isto zimo pa s 16. mestom skočil do prvih točk med elito. Nato kariera ni šla po njegovih željah, v večini je nase opozarjal na tekmah celinskega pokala.

Ker se je zavedal, da bo težko prišel v sam vrh, se je v času aktivnega skakanja odločil za študij strojništva in ga uspešno dokončal. Zadnji dve leti je že zaposlen pri Petru Slatnarju, kjer je leta 2019 opravil tudi pripravništvo. Takrat je že zorela misel o morebitnem koncu športne poti, a je še enkrat poskusil in imel najboljšo zimo v karieri.

Po najboljši sezoni se spogledoval z Oberstdorfom

Nanizal je šest uvrstitev med najboljših 30 skakalcev in bil dvakrat 16. Prav zaradi dobrih skokov in dosežkov se je odločil, da bo vstopil v aktualno sezono, v kateri se je spogledoval z nordijskim svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu.

Najboljša sezona je bila 2019/20, v kateri je petkrat skočil med dobitnike točk, 16. mesto pa je njegovo najvišje med elito. Foto: Sportida

"Že lani sem razmišljal o slovesu, vendar sem se po najboljši sezoni premislil. Majhna skakalnica v Oberstdorfu mi je bila motiv. Če bi se mi vse poklopilo, bi lahko kaj dosegel. Na žalost sem imel malce slabše rezultate in še bolezen covid-19. Veliko stvari je tako padlo v vodo. Zdaj sem se odločil, da zaključim športno pot. Do konca jo bom oddelal profesionalno, kot sem to počel že v času kariere. V načrtu je, da v soboto naredim en ali dva poslovilna skoka in se nato odpravim v športni pokoj," je Justin sporočil svojo odločitev, kljub vsemu pa si bo v sredo skušal zagotoviti mesto na četrtkovi tekmi.

Deset zmag v celinskem pokalu

Zanj je značilno, da je po naravi čustven, zato se je v glavi že pripravil na zaključek kariere, da ga čustva morebiti ne bi preveč ponesla. Tudi skokov se bo lotil preudarno in ne bo izsiljeval ničesar: "V Planico bom šel uživat, ker vem, da bo to moje zadnje prizorišče. Skokov se bom lotil na enak način kot vedno. Upam, da me bo čim dlje poneslo."

Že dve leti dela pri Slatnarju, pri katerem bo nadaljeval poklicno pot. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav mu v svetovnem pokalu, v katerem je nastopil na 39 tekmah, ni uspel veliki met, pa je uspešno skakal v celinskem pokalu in Sloveniji velikokrat priskakal dodatno kvoto. Pohvali se lahko z desetimi zmagami: "Te zmage so pozitivne. V svetovnem pokalu prav dobrih rezultatov ni bilo. Ker sem diplomiral, sem se odločil, da bom končal kariero. Rad bi se za stalno zaposlil. Pri Slatnarju sem že dve leti. Vzporedno sem skakal in študiral. Delo se bo nadaljevalo naprej."