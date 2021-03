Beseda je spet tekla o rekordni daljavi na Letalnici bratov Gorišek #video

"Strah me ni, čutim pa določeno mero odgovornosti. Priprave so potekale na drugačen način kot navadno. Imeli smo specifične razmere. Na letalnici smo imeli tri vrste snega. Od lanskoletne marčevske priprave letalnice nam je ostalo štiri tisoč kubičnih metrov snega. Porabili smo ga decembra. Na to podlago je zapadlo precej naravnega snega. Količinsko ocenjujemo na približno 12–13 tisoč kubičnih metrov. S snežnimi topovi smo ga dodatno proizvedli še pet tisoč. V teku zime smo v sodelovanju z Nordijskim centrom Planica teptali doskočišče in iztek. Stiskali smo sneg in s tem preprečili plazenje. Naletno smučino imamo praktično že gotovo, s teptalnim strojem pa razporejamo sneg po letalnici," je v enem dihu Aljoša Dolhar opisal trenutno stanje Letalnice bratov Gorišek, ki bo med 25. in 28. marcem gostila tekme svetovnega pokala.

Premierno bo imel funkcijo vodje tekmovanja v Planici, potem ko je pred njim 13 let ta vloga pripadla Jelku Grosu. V intervjuju za Sportal je decembra, ko je zadnjič delal v tej funkciji, med drugim izpostavil, da se je vselej odpovedal honorarju.

"Aljoša je bil že moj mladinski reprezentant. Zaupam mu. Preizkušen kader je. Verjamem, da bo naredil kaj drugače. Sicer ne bo Aljoša Dolhar. Prav je, da se človek umakne. Še vedno bom tam nekje in bomo kakšno rekli. Ne bom pa napisan na štartnem seznamu. Zjutraj mi ne bo treba vstajati ob 4. uri (smeh, op. a.)," je o svojem nasledniku takrat dejal Gros.

Letalnica bratov Gorišek bo letos gostila štiri tekme (v četrtek, petek in nedeljo bodo posamične ter v soboto ekipna preizkušnja), kar smo nazadnje videli v sanjski sezoni Petra Prevca 2015/16 – z Robertom Kranjcem sta tisti teden spisala pravo planiško pravljico.

Vremenske razmere ugodne, danes znani predtekmovalci

Strojna dela bodo na letalnici zaključili v petek popoldne, v soboto in nedeljo pa načrtujejo veliko akcijo. Takrat bodo na vrsto prišle finese in se bo letalnico pripravljalo za torkov preizkus. Že v sredo je potekal izbirni trening za predtekmovalce, danes pa bodo znana imena 20–25 skakalcev, ki bodo opravljali to nalogo, kakor tudi ime tistega, ki se bo kot prvi spustil na preizkusu.

"V torej pričakujemo, da se bo prva poskusna serija začela ob 15.30. Precej ugodna vremenska napoved je pred nami. Od torka naprej naj bi bilo stabilno vreme. Temperature bodo zmerne. Delno jasno do pretežno oblačno bo, kar je za nas bolje kot zelo jasno vreme, saj je veter takrat stabilnejši," poudarja Dolhar, ki ima v Grosu še vedno nekoga, ki mu pomaga z nasveti.

Spremembe, ki bi lahko vplivale na rekord v Planici

In kako je letos z morebitnim rekordom, ki je že deset let v lasti Vikersunda? Zadnji je na norveški napravi nov mejnik postavil Avstrijec Stefan Kraft, ki je z 253,5 metra aktualni rekorder. Na Letalnici bratov Gorišek je najdaljša znamka 252 metrov – leta 2019 jo je postavil Japonec Rjoju Kobajaši.

"Naš cilj je, da bo letalnica pripravljena. Rekorda se ne da načrtovati. Upajmo, da se bo čim prej zgodil," pravi Dolhar.

Zgodovina bo dobila letos v Planici novo poglavje. Ne bo le Dolhar premierno v novi funkciji na tekmah na Letalnici bratov Gorišek, ampak bosta po trinajstih letih tudi nova pomočnika. V tej funkciji ne bomo videli Norvežana Bertila Palsruda, ki je bil večkrat kamen spotike. Tudi ko je beseda nanesla na višino zaletnega mesta, ki pa je predpogoj, da se na letalnici zgodi rekord – razumljivo ob dobro razpoloženem skakalcu in ugodnih vetrovnih razmerah. "Prvi je Ivo Greger iz Češke, ki po mojem vedenju nima izkušenj s poleti. Je pa izkušen tehnični delegat. Drugi je Thomas Haselberger iz Nemčije in je moj pomočnik na poletih. Sodelovala sva povsod. V Oberstdorfu, Kulmu, Vikersundu. Upam, da bo nekaj odtehtalo in bomo dobro sodelovali," je optimističen Dolhar.