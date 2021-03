Po nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je zaradi strogih ukrepov norveške vlade za zajezitev epidemije covid-19 odpadla RAW Air turneja, posledično pa je zazevala velika tekmovalna luknja. Z dodatno tekmo jo bodo pokrili v Planici, kjer bodo od 25. do 28. marca štiri preizkušnje na Letalnici bratov Gorišek. Kot pravi predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) Enzo Smrekar, pa bodo do konca sezone pokrili tudi finančno izgubo, ki je nastala zaradi odpovedi lanskoletnih tekem.

Natanko pred letom je epidemija covid-19 z vso močjo udarila in se na vseh ravneh dotaknila tudi športnega sveta. Zaradi te epidemije in tudi strogih ukrepov, povezanih z njo, se je predčasno prav tako zaključila sezona v smučarskih skokih. Odpadel je tako del norveške turneje kot tudi tradicionalni marčevski planiški praznik na Letalnici bratov Gorišek.

Niso pa bili le tekmovalci na slabšem, temveč tudi organizatorji v Planici, ki so tik pred zdajci ostali brez skakalne prireditve. Nastala je finančna luknja, ki so jo, kot pravi predsednik SZS Enzo Smrekar, na številne načine pokrivali, hkrati pa poudaril, da se približujejo zeleni veji.

Do konce sezone pokrili lanskoletno izgubo

"Po treh uspešno izvedenih svetovnih prvenstvih je pred nami zaključek sezone s finalom v Planici. Pričakujemo vse ekipe, čudovit zaključek, vrhunsko organizacijo. Žal tudi tokrat, upam, da zadnjič, brez gledalcev. Delamo na tem, da bi izgubo zaradi odpovedane lanske marčevske tekme delno pokrili. Sama tekma, ki je pred nami, bo pozitivna. Vsaj tako načrtujemo. Pozitivna ničla, morda malce čez. Sosledje, ki se dogaja, pa nakazuje, da bomo do konca sezone prišli na ničlo, kar bi pomenilo, da bi pokrili izgubo z odpovedjo lanskoletnih tekem," je razložil prvi mož naše krovne smučarske organizacije.

Predsednik SZS Enzo Smrekar je sporočil, da naj bi se izguba lanskoletnih tekem pokrila do konca letošnje sezone. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Proračun za letošnjo Planico bo težak 1,5 milijona evrov, kar je, v primerjavi s klasičnimi finali, za polovico nižji. Tudi tokrat ne bo gledalcev, kar je velik udarec za organizatorja, ki je vsako leto na račun tega prišel do dobička.

Sodelovanje v teh težkih časih z državo sicer poteka, vendar konkretne finančne injekcije ne bodo deležni. "V protikoronskih ukrepih je zapisano, da se del povrne pri testiranjih. Da bi govorili o posebnem finančnem paketu, ki bi bil namenjen za tekmo, žal ne moremo."

Planica bo od ponedeljka naprej zaprta, ob koncu tedna bo dostop omejen

Foto: Vid Ponikvar Prav vsi udeleženci bodo morali zaradi strogih ukrepov, povezanih s koronavirusom, vsakih 48 ur opraviti temu primerna testiranja. Ker imajo v Planici drugega izvajalca tovrstnih storitev, bodo cene testiranj višje, kot so bile pretekli konec tedna na pokalu Vitranc v Kranjski Gori. Za isti hitri antigenski test bo treba odšteti 40 evrov, medtem ko je bila na smučarskem prazniku njegova cena 20 evrov.

"Planica bo drugačna, čeprav smo decembra že vse preizkusili. Izkušnje so bile dragocene. Čeprav bo režim podoben, smo se nekaj naučili. Zaradi ostrejše zahteve slovenske zakonodaje se bodo morali vsi testirati na 48 ur. Tega se bomo držali. Zaradi dodatnega tekmovalnega dneva je tveganje za okužbo še večje. Dostop v dolino bo že od tega konca tedna omejen, od ponedeljka naprej pa bo dolina zaprta za zunanje opazovalce," pravi generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič.

Pred prihodom skakalcev je že jasno, komu glavna nagrada

Generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič izpostavlja, da bodo zaradi epidemije covid-19 veljali strogi ukrepi. Foto: Vid Ponikvar Tako kot ljubitelji skokov je tudi sam decembra po svetovnem prvenstvu v poletih upal, da bo marca epidemiološka slika bistveno boljša in da bo Planica lahko pozdravila zveste navijače. Že takrat je bila v zraku ideja o morebitnem 'drive in' spremljanju skokov – nekaj srečnežev bi namreč kar v avtih spremljalo polete najboljših skakalcev na svetu. A želja ni bila uslišana: "Žal lahko po vseh mesecih in intenzivnih pogovorih z žalostjo ugotovimo, da gledalcev še ne bomo pozdravili. Ukrepi veljajo kot decembra. Tudi tokrat bomo imeli dve območji – zeleno in sivo. Varovani bosta, a bo poskrbljeno, da bo tekmovanje potekalo nemoteno."

Letalnico bratov Gorišek bodo preizkusili prihodnji torek, od srede naprej, ko so na vrsti kvalifikacije, pa se bo začel tekmovalni del. Letos bomo lahko v dolini pod Poncami videli kar tri posamične (četrtek, petek, nedelja) in eno ekipno preizkušnjo (sobota). Za razliko od decembrskega prvenstva pa bodo vse marčevske tekme potekale v času dnevne svetlobe. Že pred prihodom skakalcev v Planico pa je nekaj že jasno. Veliki kristalni globus bo pripadel Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu, zato pa bomo spremljali boj za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov.