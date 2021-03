Pristno in neposredno z junaki Planice: bodite del zgodovinskih trenutkov

Trume navijačev z vsega sveta so v dolini pod Poncami vsako leto bodrile pogumne letalce. Vzdušje pod letalnico bratov Gorišek je bilo vedno navdihujoče, evforično in polno adrenalina, tako da si nihče, ki je kdaj okusil ta nepozabni spektakel, ne predstavlja, da bo letos vse drugače. A na žalost je v vse pore našega življenja posegla epidemija in prekrižala tudi načrte organizatorjev tekmovanja in vseh podpornikov smučarskih poletov, ki se seveda ne dajo.

Športni duh je večji od vsega, zato tudi letos Planica, največji slovenski športni praznik, gosti najboljše skakalce sveta, ki jih bodo najzvestejši oboževalci vseeno lahko neposredno spremljali.

Digitalna tehnologija nam namreč omogoča, da lahko v živo spremljamo dogajanje, tudi če nismo prisotni na kraju samem. Tudi letos ste gledalci in navijači lahko del zgodovinskih trenutkov pod letalnico v Planici.

Neprecenljiva nagrada: srečanje s svojim junakom Foto: Vid Ponikvar Potegujte se za pristno in neprecenljivo izkušnjo neposrednega srečanja s svojimi junaki. Odgovorite na nagradno vprašanje, oddajte svoje podatke in držite pesti, da boste prav vi tisti, ki jim bodo letalci namenili nekaj svojega časa ob prihodu v ciljno areno. Podelili bomo unikatne, neprenosljive povezave do neposrednega ZOOM prenosa, ki bodo omogočali dvosmerno komunikacijo in podpisovanje fotografij. Že veste, kaj bi radi sporočili svojim tekmovalcem? Za vsak dan bomo izžrebali po tri nagrajence, ki se bodo v ciljni areni lahko na hitro pogovorili s tekmovalcem: četrtek, 25. marec 2021, posamična tekma,

petek, 26. marec 2021, posamična tekma,

sobota, 27. marec 2021, ekipna tekma. Enemu srečnežu pa bomo podarili štartno številko s podpisi slovenskih tekmovalcev.

Brez srčne podpore navijačev ne gre

Šport je z navijači še bogatejši. Zato bodite del neverjetne zgodbe, ki se bo pisala zadnji marčevski konec tedna pod mogočnimi gorami.

Družba Mastercard, ki je že četrto leto zapored eden od podpornikov Planice, bo edinstveno doživetje spremljanja smučarskih poletov dvignila na višjo raven – z interaktivnimi velikimi zasloni bo navijačem omogočila neprecenljivo izkušnjo osebnega srečanja s tekmovalci. Navijači boste lahko neposredno komunicirali s tekmovalci, ki vas bodo pozdravili ob "pristanku" v ciljni areni.

Čeprav boste vi v dnevni sobi, bodo planiški orli stali pred vami, vas pozdravili in vam namenili nekaj svojega dragocenega časa, saj se zavedajo, da brez srčne podpore svojih navijačev ne gre. Tudi oni si želijo z vami deliti trenutke veselja, pa tudi manj prijetne trenutke morebitnega razočaranja.

Veliki finale sezone 2020/21 FIS SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH: Planica, 24.–28. 3. 2021 Planica bo od 24. do 28. marca na letalnici gostila tri posamične in eno ekipno tekmo svetovnega pokala. Zadnji svetovni rekord v Planici je bil postavljen marca 2005. Bjørn Einar Romøren je poletel 239 metrov. Rekord planiške letalnice je danes 252 metrov, ki ga je 24. marca 2019 dosegel Ryoyu Kobayashi.

Kdo bo dvignil veliki kristalni globus?

Veliki kristalni globus bo lahko dvignil le najboljši skakalec, ki je v tej nenavadni, a zahtevni sezoni pokazal največ. V Planici bodo na odskočni deski stali naši orli - bratje Prevc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Tilen Bartol in Bor Pavlovčič, ki jih boste z malo sreče pri žrebu lahko pozdravili tudi vi.