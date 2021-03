Z razlogom napadel Prevca in ga podrl na tla

Dober teden je še do začetka planiškega praznika na Letalnici bratov Gorišek, ki bo gostila zaključne štiri tekme svetovnega pokala v tej zimi. Nazadnje smo v dolini pod Poncami spremljali kar štiri preizkušnje konec marca 2016, ko so bili slovenski navijači priča čarobnemu vikendu. Začinila sta ga Peter Prevc in Robert Kranjec ter jasno ogromna množica navijačev, ki je ob Letalnici bratov Gorišek v soncu uživala ob uspehih slovenskih orlov.

Marec 2016 bo z velikimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega skakanja. V dolini pod Poncami so namreč dokončno okronali Petra Prevca kot velikega zmagovalca sezone 2015/16. Sicer se je do velikega kristalnega globusa dokopal že v Almatyju v Kazahstanu, vendar so mu osrednjo nagrado podelili na domačih tleh, kot je to dolgoletna praksa.

Tako kot bo tudi letos, je tisto leto Planica prav tako dobila dodatno tekmo, ki je odpadla v Titisee-Neustadtu. In že v četrtek je sledila prva eksplozija navdušenja. Sredi tedna se je ob Letalnici bratov Gorišek zbralo kar 20.500 navijačev, ki so se razveselili izjemnega slovenskega uspeha.

Peter Prevc je bil po prvi seriji na tretjem mestu najvišje uvrščeni Slovenec, tik za njim pa je bil Robert Kranjec. Oba sta v drugi seriji odločno krenila. Kranjec je ob pomoči vzgornika poletel kar 241,5 metra. Ker je bil za njim na vrsti kralj tiste sezone, so ga spustili z dveh zaletnih mest nižje. Poneslo ga je 232,5 metra, prehitel rojaka, nato pa čakal na odgovor Norvežana Johana Andreja Forfanga in takratnega rivala Nemca Severina Freunda. Oba sta bila prekratka in Peter se je veselil 14. od skupno 15. zmag v tisti sezoni. Kranjcu se je uspelo prebiti na tretjo stopničko odra za zmagovalce in lepo začinil slovenski uspeh.

Kranjcu bi bilo v čast premagati Prevca in na koncu se je to zgodilo

Dan pozneje je v Planici še bolj odmevalo. Pa ne le zaradi tega, ker je bilo 22.500 gledalcev, temveč zato, ker je bil pogled na vrstni red sanjski. 1. Robert Kranjec, 2. Peter Prevc. Leteči Kranjčan je bil že po prvi seriji prvi, svoje letalske sposobnosti pa razkazoval tudi v drugi in se razveselil velike zmage.

Planica je imela pri Robertu Kranjcu vselej posebno mesto v srcu. Foto: Sportida

Povsem drugače je bilo pri najstarejšemu od bratov Prevc. V prvi seriji ni bil prepričljiv in zasedal "šele" šesto mesto, v drugo pa spisal pravo poezijo. Poletel je kar 242 metrov in postavil daljavo dneva ter vrgel tekmecem pred seboj rokavico. Vsi so odpadali, le Kranjcu je uspel veliki met in za 7,1 točke prehitel rojaka. "V čast bi mi bilo, če bi premagal Petra," je Robi še v četrtek govoril sedmi sili v izteku planiške lepotice. V drugo ga je poneslo 236 metrov za veliko zmago, ki je bila najboljši možen obliž za njegove težave v takratni zimi, v kateri je imel zaradi padca ogromno težav s komolcem in ga je moral celo operirati. Da je v slovenski reprezentanci vladala odlična klima, smo se lahko prepričali ob koncu tekme, ko je Prevc na rame dvignil Kranjca in sta skupaj proslavljala dvojno slovensko zmago.

Sobotna drama na ekipni tekmi, nato sanjska nedelja

V soboto je sledila tradicionalna ekipna preizkušnja. Norvežani so bili premočan tekmec, slovenski orli v sestavi Jurij Tepeš, Anže Semenč, Robert Kranjec in Peter Prevc pa so se razveselili drugega mesta. A brez drame ni šlo. Kar 15 točk prednosti so imeli Avstrijci pred zadnjim skokom. V rokah, oziroma v nogah Petra Prevca je bilo, ali bo Slovenija poletela pred njih ali ne. Kar 246 metrov je poletel in postavil stvari na svoje mesto. Za pičlo desetinko točke je Slovenija prehitela severne sosede. Vidno zadovoljen je bil Tepeš, ki se je v četrtek in petek iskal, na tekmi pa izkoristil vzgonski veter in si z drugim poletom, dolgim 234,5 metra, olajšal dušo.

Peter Prevc in njegovo bogastvo iz sanjske sezone 2015/16. Foto: Vid Ponikvar

Obet za nedeljski zaključek sezone je bil pravšnji. Ta je imel predznak sanjski. Zakaj? Peter Prevc je skočil še do 15. zmage v sezoni in na najlepši možen način zaokrožil neverjetno zimo, v kateri je osvojil rekordnih 2303 točk, rekordno pa je bilo tudi število stopničk (22) – pred njim se je lep čas Gregor Schlierenzauer hvalil z rekordom (14 zmag, 2083 točk, 20 stopničk). In zakaj še? Robert Kranjec je planiški konec končal z novim drugim mestom.

Kranjec želel Prevca podreti že na novoletni turneji ...

S Petrom sta bila junaka Planice. In če ga je mlajši ob petkovi zmagi nosil na ramenih, mu je tokrat starejši Kranjec vrnil v povsem drugačni meri. Na glavo si je nadel zlatega orla – v čast njegove zmage na novoletni turneji - in pred 33 tisoč gledalci na tla podrl Petra, ki je bil z naskokom najboljši skakalec zime.

Foto: Vid Ponikvar

"Idejo, da se naredi maska v obliki orla, se mi je porodila že med novoletno turnejo, vendar je niso mogli pravočasno narediti. Zmanjkala sta dva dneva, sicer bi že v Bischofshofnu skočil nanj. Zdaj sem se v Planici spet spomnil na to in ga napadel. Sicer je bil načrt, da v areno priletijo še drugi in ga poškropijo s šampanjcem, samo so še očitno premladi in prestrašeni, ker so govorili, da jih niso spustili mimo. Pa bi skočili čez ograjo," je zgodbo orla opisal Kranjec.

Zastor pod izjemno uspešno sezono za slovenske skoke se je tako spustil, spomin ob velikem kristalnem globusu Petra Prevca - drugi po Primožu Peterki, slednjemu je to uspelo celo dvakrat -, osvojeni prestižni novoletni turneji, zlati medalji na svetovnem prvenstvu v poletih in malem kristalnem globusu v razvrstitvi poletov bo ostal za vedno. Pohvalil se lahko s pokrom zmag in zaradi vseh teh uspehov v nedeljo v Planici poslušal kar trikrat Zdravljico. Ob priskakanih pokalih je prejel tudi prav posebne Elanove smuči – po tej zimi so se umaknili in izdelavo prevzel Peter Slatnar -, na katerih je bil narisan veliki kristalni globus, okovja pa so bila pozlačena s 24-karatnim zlatom.